فاجعة تهز الهند .. وفاة رب اكبر أسرة في العالم

الوكيل الإخباري - منذ سنوات تصدرت حياته وعائلته مانشتات الأخبار والصحف الدولية والعالمية "زيونا تشانا" كرب أسرة لأكبر عائلة في العالم، ليعود الرجل إلى مانشتات الأخبار مرة أخرى، ولكن هذه المرة بـ خبر وفاته ، عن عمر ناهز 76 عاما في ولاية ميزورام الهندية.



وفي هذا اليوم توفي "زيونا تشانا"، والذي كان يعد سفيرًا لـفكرة تعدد الزوجات، فقد ترك وراءه 39 زوجة و 94 أبن وأبنة و 36 حفيداً.



وأكد خبر الوفاة رئيس وزراء ميزورام "زورامتهانجا"، الذي قدم تعازيه في تدوينه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.

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وكان "تشانا" يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وقال الأطباء لوكالة PTI للأنباء إن حالة تشانا تدهورت في منزله في قريته "باكتاونغ تلانغنام" ونقل إلى المستشفى مساء الأحد ، حيث أعلن وفاته لدى وصوله.



و"تشانا" هو رب أسرة لأكبر عائلة في العالم، فمن الصعب أيضًا تقدير الحجم الدقيق لعائلة تشانا، فقد يزعم تقرير واحد على الأقل أنه كان لديه 39 زوجة و 94 أبن وأبنة و 36 حفيدًا، وهو ما يصل إلى 169 فردا.

المصدر - صدى البلد