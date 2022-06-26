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الأحد، 26-06-2022 09:57 ص

فيديو.. عريس يقتل صديقه بالخطأ أثناء حفل الزفاف في الهند

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الوكيل الإخباري-في واقعة مأساوية وثقت بمقطع فيديو، قتل عريس هندي صديقه خلال حفل زفاف وأمام المدعوين، حيث أطلق النار عليه عن طريق الخطأ.

ويُظهر مقطع فيديو العريس، مانيش ماديشيا، وهو يستلم سلاحا خلال وقوفه على مسرح، لكنه أطلق النار منه بالخطأ على صديقه بابولال ياديف (35 عاما)، الذي كان وسط الحشد، في حفل أقيم بمدينة روبرتسغانج شمالي الهند الأربعاء.

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وكان ماديشيا قد حاول إطلاق النار في الهواء لكنه فشل، فأنزل ذراعه وانطلقت الرصاصة صوب الحضور ،  مصيبة ياديف، الذي سقط على الأرض بينما حاول الضيوف مساعدته، لكنه توفي لدى وصوله إلى المستشفى.

 

 

وألقت الشرطة في الهند القبض على العريس واحتجزت آخرين للاستجواب، وصادرت المسدس المرخص الذي ورد أنه ملك الضحية، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 


ويعد إطلاق النار في حفلات الزفاف بالهند، طقوسا احتفالية لإظهار المكانة والمال والقوة.



سكاي نيوز

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