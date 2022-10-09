الأحد 09-10-2022
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الأحد، 09-10-2022 10:28 ص

فيديو لمغامرة جريئة.. تنقل على سطح مبنى من 23 طابقا في نيويورك

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقا بدون معدات أمان.

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واستعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح مبنى في نيويورك، شيّد قبل 115 عاما.

 

ويبدو الرجل في بداية مقطع الفيديو وهو يرد على مكالمة هاتفية قبل أن ينطلق قافزا عبر نوافذ المبنى وتحديدا في الطابق 23، دون أن يكون مزودا بأي وسائل حماية.

 

 

سكاي نيوز 

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