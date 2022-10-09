فيديو لمغامرة جريئة.. تنقل على سطح مبنى من 23 طابقا في نيويورك

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقا بدون معدات أمان.
واستعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح مبنى في نيويورك، شيّد قبل 115 عاما.
ويبدو الرجل في بداية مقطع الفيديو وهو يرد على مكالمة هاتفية قبل أن ينطلق قافزا عبر نوافذ المبنى وتحديدا في الطابق 23، دون أن يكون مزودا بأي وسائل حماية.
Mystery solved 👍🏽 by now you’ve seen this video of a man jumping here and there on top of a #nyc skyscraper @erik_ljung took the footage, starting at 4, find out who this man is and why on earth he’s doing this @abc7ny #abc7ny @billritter7 @SadeABC @sandrabookman7 @KellyRipa pic.twitter.com/B5yDEYmJoS— Kemberly Richardson (@kemrichardson7) October 5, 2022
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