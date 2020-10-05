في زمن الـ كورونا.. 4 دقائق تتسبب بغرامة قيمتها 1300 دولار في لندن

الوكيل الاخباري - قرار حظر التجول بسبب فيروس كورونا إجباري وملزم للجميع في العاصمة البريطانية لندن بمن في ذلك خدمات الوجبات السريعة.



فقد تعرض مطعم للوجبات السريعة لغرامة تصل إلى 1000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 1300 دولار، بسبب تقديم الخدمة لزبون بعد أربع دقائق فقط على موعد حظر التجول وهو الساعة العاشرة مساء.



وقام رجال الشرطة المسؤولون عن تنفيذ القانون بتغريم مطعم "بيمز" للوجبات البيرغر في منطقة إلفورد الواقعة شرقي لندن، بعد أن شاهدوا زبونا يوم الخميس وهو يقف على باب منزله ينتظر وجبته السريعة.



وقالت شرطة ريدبريدج إنها نظرت في إيصاله وقالت إنه تم تقديمه في "الساعة 10 مساء عند النقطة"، لكنهم أوضحوا أن الموظفين لم يقدموا له طعامه "حتى الساعة 10.04 مساء"، لذلك تم إصدار غرامة لأن حظر التجول يبدأ في الساعة 10 مساء، اعتبارا من 24 سبتمبر الماضي.



وقال مالكو مطعم "بيمز" إن موظفيهم "انتهكوا عن غير قصد" حظر التجول وبدأوا في معالجة طلبه قبل الساعة 10 مساء.



وقالوا في بيان: "كان لدى موظفينا انطباع بأنه إذا تم تقديم طلب بحلول الساعة العاشرة مساء، فلا يزال من الممكن تقديمه.. واستغرق الطعام أقل من 4 دقائق للوصول وغادر الساعة 10.04 مساء".

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وأضاف بيان مالكي المطعم "بعد ذلك صُدم موظفونا عندما علموا أنهم انتهكوا القوانين الجديدة في غضون 4 دقائق فقط".



وأشاروا إلى أن القواعد الجديدة المتعلقة بكوفيد-19 "أصبحت كثيفة وسريعة وأحيانا لا يكون واضحا بالضبط كيف ينبغي تفسيرها."



وأضافوا أن الخطأ "ارتكب بحسن نية"، حيث قالوا إن مطالبة الزبون بالمغادرة وعدم تقديم الوجبة له كان سيكون إهانة.



لكنهم قالوا إنهم لن يقدموا شكوى إلى الشرطة و"من الواضح أنهم سيهتمون بشكل أكبر في المستقبل بالالتزام بالقانون".



يشار إلى أن ريدبريدج، حيث توجد منطقة إلفورد، لديها أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا من بين جميع أحياء لندن الثمانية والعشرين.



وإلى جانب مطعم "بيمز"، تم تغريم شركتين أخريين (فايرواي بيتزا) و(سبايس إن إلفورد هاي ستريت) في إلفورد بمبلغ 1300 دولار يوم الخميس، وواحد آخر يوم الجمعة، بينما كان فريق إنفاذ القانون يقوم بدوريات في المنطقة.



وأشارت الشرطة إن أنه تم تغريم "فايرواي بيتزا" يوم الخميس بعد أن وجدت الشرطة اثنين من العملاء لا يرتديان أقنعة وينتظران في المبنى في الساعة 10.20 مساءً ، بعد تقديم طلب للتو، وأضافت شرطة ريدبريدج إنه تم تغريمها أيضا "لانتهاكات لاحقة".

المصدر : سكاي نيوز







