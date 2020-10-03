قصر مصغر.. شاهد جناح إقامة ترامب للعلاج من كوفيد- 19

الوكيل الإخباري _ بعد الجدل الكبير الذي اثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعلانه اصابته بفيروس كورونا ، وصل ترامب إلى مركز "والتر ريد" الطبي الوطني للمراقبة والعلاج من كوفيد- 19، حيث يتولى رعايته 7000 موظف أو نحو ذلك، بما في ذلك بعض كبار الأطباء في البلاد.



وسيبقى ترامب في الجناح الرئاسي المخصص بالمستشفى، وهو جزء فخم من أحد مبانيه البالغ عددها 88 مبنى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



يُعرف الجناح الرئاسي باسم جناح 71، وهو واحد من ست غرف خاصة للمرضى مخصصة لضباط الجيش رفيعي المستوى وأعضاء حكومة البيت الأبيض.



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وقد اشار الأدميرال "كوني ماريانو" الذي عمل كطبيب لكلا الرئيسين "جورج إتش دبليو" و"بيل كلينتون"، الى أن الجناح "مجهز خصيصًا بأجهزة الحماية ومعدات الاتصالات المستخدمة لدعم الرئيس''.





قال البيت الأبيض إن ترامب "سيعمل من الجناح الرئاسي خلال إقامته لبضعة أيام '، لكن الكثيرون يتوقعون أن دخوله المستشفى يشير إلى أن الرئيس أكثر مرضًا من التصريحات الرسمية.













المصدر : صدى البلد

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