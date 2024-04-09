كلاب تتجوّل في مطار اسطنبول.. ما السبب؟

الوكيل الإخباري - أطلق مطار إسطنبول بتركيا تجربة فريدة تتمثل في الاستعانة بكلاب مدربة للمساعدة في تهدئة الركاب الذين يعانون من رهاب السفر.

اضافة اعلان

وفي قاعات أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تتجول 5 كلاب أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء.



وتظل الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.

وتقول سفيتلانا، المسافرة الروسية من مطار إسطنبول: "هذا شيء عظيم أنا أشعر بالقلق من السفر بالطائرات، أما الكلاب فتخفف التوتر وتثير مشاعر رقيقة".



وتعتبر الكلاب المشاركة في البرنامج الجديد، مدربة ومعتمدة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

