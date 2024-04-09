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الثلاثاء، 09-04-2024 01:43 م

كلاب تتجوّل في مطار اسطنبول.. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري - أطلق مطار إسطنبول بتركيا تجربة فريدة تتمثل في الاستعانة بكلاب مدربة للمساعدة في تهدئة الركاب الذين يعانون من رهاب السفر.

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وفي قاعات أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تتجول 5 كلاب أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء.

 

وتظل الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.

 

وتقول سفيتلانا، المسافرة الروسية من مطار إسطنبول: "هذا شيء عظيم أنا أشعر بالقلق من السفر بالطائرات، أما الكلاب فتخفف التوتر وتثير مشاعر رقيقة".

وتعتبر الكلاب المشاركة في البرنامج الجديد، مدربة ومعتمدة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر.

 

لبنان 24

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