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الأحد، 03-12-2023 11:55 ص

لاحظ حركة غريبة داخل كيس للجثث.. هذا ما حصل مع عامل مشرحة في البرازيل

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الوكيل الإخباري - أصيب عامل مشرحة بمستشفى في البرازيل بالذعر بعد أن لاحظ عودة امرأة تبلغ من العمر 90 عاما إلى الحياة في كيس جثث.

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كانت نورما سيلفيرا دا سيلفا تلهث عندما عثر عليها العامل بعد ساعات من إعلان وفاتها بمستشفى ساو خوسيه الإقليمي في البرازيل يوم السبت.

 

أعاد العامل دا سيلفا بسرعة إلى سريرها في المستشفى لتتعافى، لكنها توفيت بشكل مأساوي بعد يوم واحد فقط.

وقالت جيسيكا مارتينز سيلفي بيريرا صديقة نورما ومقدمة الرعاية لها إن الأسرة تخطط لمقاضاة المستشفى.


وأضافت: "إنها حالة إهمال لا أتمناها لأحد، عندما فتح العامل كيس الجثة كانت تتنفس بشكل ضعيف للغاية".

وتابعت: "من الساعة 11.40 مساء حتى الساعة 1.30 صباحا، كانت داخل الكيس على وشك الموت اختناقا".

 

وتشير شهادة وفاة نورما التي اطلعت عليها وسائل الإعلام البرازيلية، إلى أنها ماتت بسبب تعفن الدم.

وينجم هذا النوع من الإنتان عن زيادة نشاط الجهاز المناعي في الجسم، ومهاجمة أعضائه الداخلية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى صدمة إنتانية مميتة.

وسيتم التحقيق في القضية من قبل لجنة الأخلاقيات الطبية البرازيلية.


سكاي نيوز 

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