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السبت، 07-08-2021 11:27 ص

لبنان.. دقائق تحبس الأنفاس في التلفريك بسبب الكهرباء

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الوكيل الاخباري - توقفت قاطرة "تلفريك" في بيروت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قاطرة "تلفريك" متوقفة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حسب ما صرح به موقع "سكاي نيوز عربي"، كما يظهر الفيديو سياحا قد علقوا في القاطرة نزولا وصعودا.


ونقل الموقع عن مدير عمليات تلفريك جونيه، فيكتور موسى، تصريحه أن الوضع طبيعي ولا يدعو للقلق، وأوضح:
"أن الأمر لا يتعدى دقائق معدودة تتراوح ما بين 3 إلى 5، تتوقف فيها حركة التلفريك أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ثم يجري التحويل إلى تيار مولدات الاشتراك، وهذا أمر بديهي، خصوصا في لبنان".

وتابع موسى يقول: "يستمر التلفريك في لبنان بتقديم خدماته السياحية كالمعتاد طالما أننا نستطيع تأمين مادة المازوت"، وأورد "نود أن نؤكد أن انقطاع الحركة لا يتعدى 3 دقائق، ونحن نشير لذلك من خلال منشورات داخل القاطرات".


وأشار مدير العمليات أن عمليات الصيانة تقع على عاتق شركة فرنسية خاصة، حيث تتم عمليات الصيانة في شهر فبراير من كل عام وتستمر الصيانة لمدة أسبوعين، كما أن صيانته الدورية تتم صباح كل اثنين أسبوعيا .


ووفقا للموقع، أثار مشهد توقف قاطرة التلفريك خشية وسط المواطنين الراغبين في القيام بجولة، وجدلا واسعا بين المغتربين الذين زاروا لبنان لأجل السياحة والاصطياف والسياح الذي أرادوا الاستفادة من جولة هوائية في التلفريك.


 

المصدر : سبوتنك

 

 




 

 


 

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