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الإثنين، 18-09-2023 10:23 م

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة

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الوكيل الاخباري- لم تكن تتخيل سيدة أمريكية تبلغ من العمر 40 عاما وتعيش في ولاية كاليفورنيا أن وجبة سمك "بلطي" اشترتها من السوق المحلي وقامت بطهيها في المنزل تتسبب في مأساة لها. 


“فقدان الأطراف الأربعة” هذا ما عاشته الأمريكية لورا باراخاس بعد تناولها وجبة السمك "غير المطهية بشكل كامل" حيث بدأت تتحول يداها وقدماها إلى اللون الأسود، وفقا لصحيفة "المرور" البريطانية. 

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بكتيريا قاتلة

يرجع السر وراء ما حدث من مأساة للسيدة الأمريكية إلى أن وجبة السمك التي تناولتها كان بها بكتيريا "فيبريو فولنيفيكاس" والتي يصاب بها في أمريكا من 150 إلى 200 شخص كل عام حيث يموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة. 

وبالنسبة لما حدث مع لورا باراخاس، أم لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، فإنها بعد تناولها وجبة السمك في أواخر يوليو الماضي، أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى تكافح العدوى القاتلة ثم اضطر الأطباء إلى بتر أطرافها الأربع في الساعات القليلة الماضية من أجل إنقاذ حياتها. 

 




 

 


 

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