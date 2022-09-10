ليست إليزابيث.. تعرف على الملك الأطول حكما في التاريخ

الوكيل الإخباري-كسرت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا الراحلة، الكثير من الأرقام القياسية، لكنها لم تنجح في انتزاع لقب الملك الأطول حكما في العالم.

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ويتربع ملك فرنسا لويس الرابع عشر أو "الملك الشمس" على عرش صاحب أطول فترة حكم في التاريخ حيث اعتلى عرش فرنسا من سن الرابعة (تحت وصاية والدته) في 14 مايو/ أيار عام 1643 حتى وفاته في سن 76 عاماً في 1 سبتمبر/ أيلول عام 1715، أي أنه حكم طوال 72 عاماً و3 أشهر و18 يوماً.



واستمر حكم الملكة إليزابيث لبريطانيا لمدة 70 عاما و7 أشهر ويومين، حيث اعتلت العرش في 6 شباط/فبراير 1952، لتصبح ثاني أطول الملوك حكما، يليها ملك تايلاند بوميبول أدولياديج، الذي امتدت فترة حكمه لـ70 عاماً و4 أشهر، من 9 يونيو/حزيران 1946 حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016.





العين الاخبارية

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