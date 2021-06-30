ماهي طرق زراعة الخضروات

الوكيل الإخباري - يُحبّ الكثير مِن الأشخاص تناول الخضروات والفواكه الطازجة؛ لفوائدها المتعددة ولذة طعمها، فالخضار مفيدة جداً للجسم وتزوده بالألياف والفيتامينات الضرورية للمحافظة على الجسم مِن الأمراض وتقوية المناعة، ولكن الآن أصبح المزارعون يستخدمون المبيدات الزراعية بكثرة عند زراعتهم للخضروات، ممّا جعل طعمها مختلفاً وزاد ذلك مِن إمكانية إصابة الناس بالأمراض؛ لأنّ المبيدات الزراعية مسموح بها ولكن بكميات وأنواع محدّدة فقط كي لا تسبب أمراض في الخضروات وتنتقل للإنسان.



اضافة اعلان

نصائح تساعدك في الزراعة

1- يفضّل أن تزرع أنواع متنوعة مِن الخضروات مع بعضها البعض مثلاً الفجل والجزر؛ وذلك لأنّ الفجل لا يحتاج الكثير مِن الوقت كي ينضج وعند نضجه يترك مساحة خالية للجزر كي ينمو بشكل أفضل وأسرع.

2- زراعة الخضروات المعمّرة في جانب منفصل عن الخضروات السريعة النمو مثل الفجل، والخس، والجرجير.

3- التأكد مِن خلو التربة مِن الأملاح وذلك بالقيام بريها بالماء وملاحظة ما إذا تكونت طبقة بيضاء أم لا؟ فإذا تكونت طبقة بيضاء؛ فسوف يدل ذلك على وجود أملاح بالتربة وعدم صلاحها للزراعة، وإذا لم تتكون طبقة بيضاء، فإن ذلك يدل على أن التربة صالحة للزراعة.

كيفية زراعة الخضروات

1 - نشتري الخضروات المراد زراعتها نقوم بزرعها في التربة ولكن على عمق لا يتجاوز 2 سم.

2 - نغطّيها بالتراب ونرشّها بالقليل مِن الماء كي تستوي التربة.

3 - ننتظم في ري النبات كل يوم أو يومين وذلك حسب حالة الطقس، فإذا كان الطقس ماطراً فيتم ري النبات إذا مر يوم ولم تنزل الأمطار فيه وأما إذا كان الطقس جافاً فيجب أن يتم ري الخضروات بشكل مستمر كي لا تجف التربة وتموت الخضروات.

4 - يجب أن تهتم بالنباتات كل يوم وتتأكد مِن عدم نمو أي حشائش ضارة بجانبها أو وجود أي حشرات قد تؤذي الخضار.

5- يجب اختيار مكان بعيد قدر الإمكان عن الأشجار أو الحائط، بحيث يتسع المكان لزراعة الكمية التي تحتاجها مِن الخضروات.

6 - تأكد مِن صلاحية التربة للزراعة وعدم وجود مواد كيماوية بها أو أيَ مواد مضرة بالتربة.

7 - يجب أن تحرص على أن تكون التربة معرضة لأشعة الشمس خلال اليوم أو لمدة 6َ ساعات يومياً.

8 - القيام بحرث التربة وتقليبها وإزالة جذور النباتات منها والحصى والأوساخ التي قد تجدها في التربة.

9 - إضافة السماد المناسب للخضروات بكميات كافية وأنواع مناسبة للتربة والخضروات وخلطه جيداً مع التربة.

10- إضافة السماد المناسب للخضروات بكميات كافية وأنواع مناسبة للتربة والخضروات وخلطه جيداً مع التربة.

11 - نبدأ بعد ذلك بتسوية الأرض وتوزيع المساحات على شكل مستطيل أو خطوط وذلك حسب نوع الخضروات التي نريد زراعتها.



المصدر - موضوع









