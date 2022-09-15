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الخميس، 15-09-2022 04:33 م

ما هي الوجبة التي حظر تشارلز طبخها؟

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الوكيل الإخباري-كشف الطاهي السابق للعائلة المالكة، دارين ماكجرادي، عن أن هناك وجبة بعينها منع الملك تشارلز تناولها ووجودها في قائمة الطعام.

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ووفقًا لموقع "تاستينج تيبل" الأمريكي، كشف الطاهي عن أن كيت ميدلتون تعشق تناول الأطعمة الحارة مثل الكاري وتحب الحلوى البريطانية التقليدية، أما الملك تشارلز الثالث فله ذوق فريد في الطعام.

 

 

ومنع الملك تشارلز طباخي القصر من  كبد الأوز أو البط منذ سنين طويلة، وأصبح من الأطعمة المحظورة للعائلة الملكية.

ويمكن تحضير "كبد الأوز " بطرق عدة، مثل: الفطائر الباردة والساخنة، وفوق شرائح توست محمصة، وغيرها.

وذكر الموقع، أن طريقة تسمين البط أو الأوز كي نحصل على كبد الأوز هي عملية قاسية، جعلت محبي الحيوانات ينفرون من هذه الوجبة.

 

ويمكن أن يؤدي تسمين الحيوان للحصول على كبد الأوز  إلى إصابات لمناقير وحلق الطيور وصعوبة حركتها بالطبع بسبب زيادة وزنها، كل هذه الأسباب جعلت الملك تشارلز ينفر من هذه الوجبة ويحرص على منع طهيها.

 



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