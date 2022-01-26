الأربعاء 26-01-2022
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الأربعاء، 26-01-2022 02:07 م

مدينة أوكرانية تصبح روسية في تقرير إخباري لقناة أمريكية

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الوكيل الإخباري - نسب تقرير لشبكة “CNN”، مدينة في أوكرانيا لروسيا وذلك خلال مقابلة المذيعة، كريستيان أمانبور، مع أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، على الهواء مباشرة، الأمر الذي اعتبره الكثيرين خطأ جغرافي فادح.

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وظهرت التسمية المغلوطة يوم الثلاثاء، حيث أجرت المذيعة كريستيان أمانبور مقابلة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بخصوص التوتر حول أوكرانيا.

وتم خلال التقرير عرض لقطات لمركبات مدرعة تسير في تضاريس شتوية، وتجري تدريبات عسكرية قالت إنها تابعة للجيش الروسي، حيث وضعت CNN اسم الموقع الجغرافي “خاركوف – روسيا”، بدلا من “خاركوف – أوكرانيا”.


صوت بيروت انترناشونال

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