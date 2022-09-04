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الأحد، 04-09-2022 12:57 م

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. رد فعل غير متوقع -فيديو

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الوكيل الإخباري-تعرضت مذيعة اخبار تلفزيونية لموقف لا تحسد عليه، أثناء تقديمها فقرة على الهواء، حين ابتلعت ذبابة بشكل مفاجئ.

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وكانت المذيعة فرح ناصر في بث مباشر لقناة "جلوبال نيوز" على الهواء، حين باغتتها ذبابة واقتحمت فمها بشكل مفاجئ.


وقالت المذيعة في وقت لاحق إنها "شعرت بالذبابة وهي ترفرف في حلقها"، لكنها تمالكت نفسها وأكملت فقرتها بثبات انفعالي كبير.


وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أكدت المذيعة أنها ابتلعت الذبابة أثناء حديثها عن الفيضانات في باكستان.

 

 

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