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الثلاثاء، 30-11-2021 10:08 ص

مرور كويكب ضخم عبر المسار المداري للأرض

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة ناسا أن كويكباً يبلغ قطره 131 متراً، يُعرف باسم 1994 WR12، مر من المسار المداري للأرض، أمس، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووفقا لسجل "ناسا"، فإن مرور الكويكب يعد "اقترابا وشيكا" من الأرض.

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ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة الفضاء الأمريكية أن الكويكب مر عبر المسار المداري الأرضي بين الساعة 4:30 والخامسة مساء، أمس، "بين الساعة 00:30 و01:00 بتوقيت جرينتش"، بسرعة تصل إلى 8.8 كيلومتر/ ثانية.

 


المصدر - البيان 

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