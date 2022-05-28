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السبت، 28-05-2022 04:20 م

مشهد طريف .. جمل يقتحم محل فضة ويخيف الباعة في صنعاء

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الوكيل الإخباري-شغل فيديو لطيف، العديد من اليمنيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد أن أظهر جملاً يدخل محلا تجاريا لبيع الفضيات في منطقة الأسواق بصنعاء القديمة.

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وفور رؤية الجمل على العتبة قفز الباعة إلى ما وراء الطاولة بخفة خلال ثوان معدودات، كونهم لم يألفوا هذا المشهد من قبل.

ونظراً لضيق المكان الذي أطل منه الجمل، دبّ الرعب في قلوبهم، خصوصاً وأن رفسته وعضته مؤلمتان للغاية.

 

 

 

في حين رجح البعض أن يكون هذا الجمل قد خرج لربما لتوه من أحد معاصر إنتاج زيوت السمسم الطبيعي التي تستخدم الجمال في تلك المهمة، حيث يقوم الجمل بالدوران لتشغيل المعصرة قُرابة 8 ساعات متفرّقة خلال اليوم الواحد، مُغمض العينين حتى لا يُصاب بالدُوار نتيجة حركته الدائرية حول المعصرة طيلة الوقت.

 

لبنان24

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