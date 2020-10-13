مصر .. سائق توك توك يعثر على كنز ويعيده لأصحابه - صورة

الوكيل الاخباري – عثر سائق مركبة "توك توك" في مصر على ما يمكن تسميته كنزا، وهو مبلغ مالي كان يمكن بواسطته حل جميع مشاكله المتراكمة، غير أنه فضل إعادة المبلغ إلى صاحبه.



وبحسب موقع صحيفة "الوطن" المصرية، عثر مواطن مصري يدعى محمد شقراني، (45 عاما)، يسكن في إحدى قرى صعيد مصر، على حقيبة فيها منقولات تعادل 140 ألف جنيه مصري (سعر الدولار 15.70 جنيه).



يحكي شقراني للصحيفة أنه لا يملك هاتفا محمولا ولا يملك أثاثا لمنزله، وكان يعمل حمال لكن تعرض لإصابة في ظهره منعته عن العمل فتراكمت الديون عليه وأصبح مطالب بسداد مبلغ يقدر بـ9 آلاف جنيه، فاضطر يعمل كسائق على توك توك ويدفع كل شهر 900 جنيه من قيمة هذا الدين.

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وحالة كهذه يكون المبلغ الذي عثر عليه مفتاحا سحريا لكل مشاكله إلا أنه رفض المفتاح، وبدأ رحلة البحث عن صاحب الحقيبة، وقال: "كنت بجري وكأنها فلوسي، خايف صاحبها يجراله حاجة أو يجيله جلطة ولا يموت عشان ضاعت منه، هو كان أهم حاجة عندي ومفكرتش غير في كدة، ومبصتش لجنيه منها، الغنى غنى النفس".



وتمكن بالفعل شقراني في العثور على صاحب الحقيبة، وهو يسكن في قريبة بعيدة نسبيا عن القرية التي يقيم فيها شقراني، وذهب إليه وسلمه الحقيبة، فكافأه صاحب الكنز المفقود بأن أعطاه 3 ألاف جنيه.





المصدر : سبوتنك



