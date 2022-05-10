الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 09:31 ص

مصر.. سيارة شرطة مزيفة تثير جدلا والأمن يتحرك (صورة)

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الوكيل الاخباري - تحفظت الأجهزة الأمنية في محافظة السويس، على سيارة دون لوحات معدنية تشبه سيارات الشرطة تم تجهيزها بعلامة شرطة ومدون عليها كلمة police.

وقامت قوات الأمن بالقبض على مالك السيارة الذي يبلغ من العمر 19 سنة، في السويس، كما قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين في الواقعة.

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كشفت التحريات الأولية، أن المتهم حاول إدخال بعض التعديلات على سيارته الخاصة لتصبح كسيارات الشرطة، ودون عليها كلمة بوليس باللغة الإنجليزية، وتمكنت الأجهزة من اكتشافها وضبط مالكها.


وعقب تقنين الإجراءات تُمكن من ضبطه والسيارة وقرر بإجرائه بعض التعديلات وإضافة ملصقات تحمل كلمة police على جانبي السيارة والكبوت وتجهيزها بسارينة، وذلك بمحل كماليات سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الأربعين، ملك شخصين أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 

 

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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