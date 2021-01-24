مصر.. وفاة أقدم محفظ قرآن بمحافظة المنوفية متأثرا بكورونا

الوكيل الاخباري - توفي فجر الجمعة، الشيخ الشحات إبراهيم قزمل، أقدم محفظ للقرآن بمحافظة المنوفية بمصر، وذلك نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقال إبراهيم نجل الشيخ المتوفي، إن والده وهب 60 عاما من حياته لتحفيظ الأطفال وطلاب العلم القرآن الكريم، موضحا أن والده كان طيب القلب ومحبوبا بين الطلاب وأهالي القرية.



وأشار إلى أن والده كان مريضا بالكبد منذ عدة سنوات، وأضاف: "قبل 3 أيام اشتد عليه التعب، فقمنا بنقله إلى المستشفى، ثم تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما تسبب في وفاته رحمه الله عليه".



وشيع المئات من أهالي قرية كمشيش، جثمان الشيخ قزمل إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد.





المصدر : روسيا اليوم



