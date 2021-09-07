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الثلاثاء، 07-09-2021 10:04 ص

ملياردير يخطط لبناء مدينة خاصة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - كشف المقاول والملياردير الأمريكي مارك لور عن خطة طموح جداً لخلق مدينة أطلق عليها اسم «تيلوسا» في الولايات المتحدة والمشروع الذي يحمل توقيع مجموعة «بيغ»، وفقاً لموقع «نيو أطلس»، لم يتحدد موقعه بعد في أي منطقة من أمريكا، ولكن من المخطط أن يستقبل السكان بحلول عام 2030.

ويؤكد لور رجل الأعمال والمصرفي السابق أن المدينة لن تكون فاضلة بطبيعتها، ويقول: «الرأسمالية نموذج اقتصادي مذهل إلا أنها تتسم بعيوب هائلة ويمكن للأرض أن تتحول من صحراء جرداء إلى مدينة بقيمة مليارات الدولارات».

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ومع أن تفاصيل المشروع لا تزال غير واضحة إلا إنها تشير إلى مدينة مع مزارع وأبنية بمساحات خضراء، وتضم برجاً هائلاً يدعى «العدالة». وستكون الأولوية للمشاة مع نظام مواصلات من الدراجين والسيارات ذاتية القيادة البطيئة. وتشمل الفكرة بناء مدينة على مراحل وبتكلفة للمرحلة الأولى تصل إلى 25 مليار دولار ومساكن تتسع لخمسين ألف شخص.

 

المصدر - البيان 

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