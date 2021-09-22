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الأربعاء، 22-09-2021 11:28 ص

مواد فعالة في تنظيف الأثاث الأسود

sep19-045


الوكيل الإخباري - إختيار لون الأسود في الأثاث المنزلي هو من أكثر الخيارات صعوبة، فمع أنه من أكثر الألوان التي تعطي لديكور المنزل فخامة ورقي، إلا أنه من أثر الألوان التي يظهر عليها الإتساخ والغبار بسهولة.

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إليك هذه المادة التي تساعدك في تنظيف الأثاث الأسود من دون ترك آثار:

 

- القماش: إذا كان الأثاث من القماش الأسود الناشف، عليك إضافة ملعقة كبيرة من الخل إلى دلو يحتوي على الماء، ينظف الكنب، بالمحلول المذكور، وباستخدام قطعة قماش قطنية ناعمة، تبلل في كل مرة في المحلول، فتعصر، مع الإشارة إلى أن الخل لا يترك آثارا أو خطوطا. يجفف الكنب بعد ذلك.

 

- الجلد المدبوغ: بالنسبة للأثاث المصنوع من الجلد المدبوغ أو المعروف بالجلد السويدي يمكنك الإكتفاء باستخدام فرشاة شعر جديدة ونظيفة وجافة، مع تحريكها حركات في الإتجاه نفسه. بعد نفض الغبار عن الجلد، باستخدام المكنسة الكهربائية.

 

- الجلد المدبوغ: بالنسبة للأثاث المصنوع من الجلد المدبوغ أو المعروف بالجلد السويدي يمكنك الإكتفاء باستخدام فرشاة شعر جديدة ونظيفة وجافة، مع تحريكها حركات في الإتجاه نفسه. بعد نفض الغبار عن الجلد، باستخدام المكنسة الكهربائية.

 

-الأثاث الخشبي الأسود: يضاف إلى زجاجة نظيفة مزوّدة ببخّاخ، مقدار من الخل الأبيض و3 مقادير من زيت الزيتون، مع رجّ الزجاجة جيدًا، علمًا أن الزيت يرطب الخشب، فيما الخلّ ينظفه. تستخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بالخليط في تنظيف الأثاث الخشبي الباهت، من طاولات وخزائن.

 

- غسل الأقمشة التي يمكنك غسلها في الغسالة، مثل الستائر السوداء، الأفرشة السوداء.


- نفض الغبار بشكل دائم عن الأقمشة عبر إستخدام المكنسة الكهربائية، وعن البطانيات والوسائد، مرتين في الأسبوع على الأقل.


- غسل الألواح والأسقف والجدران السوداء.


- جهاز لتنقية الهواء، والذي يقلل من الغبار في المنزل.

 

المصدر - الفن 

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