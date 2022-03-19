السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 10:51 ص

ناسا تحرك أول صاروخ في نظام الإطلاق الفضائي

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الوكيل الإخباري - بدأت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، أول من أمس، نقل أول صاروخ من نظام الإطلاق الفضائي (إس إل إس) لإجراء تجربة العد التنازلي.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن الصاروخ «إس إل إس» بدأ التحرك البطيء من مبنى تجميع المركبات بمركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا إلى مجمع الإطلاق التاريخي (39 بي) الذي يبعد عدة كيلومترات فقط. وأضافت ناسا أن الصاروخ سيستغرق نحو 11 ساعة للوصول إلى منصة الإطلاق، في رحلة تبلغ حوالي ستة كيلومترات. 

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البيان 

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