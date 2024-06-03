الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

السفير السعودي يودع قافلة حجاج ضيوف خادم الحرمين

إطلاق نار على على سيارة إسرائيلية

تنويه حول عطلة المدارس

الاحتلال يعتقل فلسطينيا على معبر الكرامة

نتنياهو: يمكن وقف القتال لمدة 42 يوماً لإعادة الرهائن

رئيس النواب: تمكين الشباب ودعمهم ضمن أولويات الملك

أهم توقعات أسعار الذهب عالمياً للشهر الحالي

خطابة إلكترونية توقع شاب ضحية نصب في الأردن

36479 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

الإثنين، 03-06-2024 01:04 م

نصائح ذهبية لاصطحاب الأطفال في السيارة بشكل آمن

أحزمة الأمان التي تعمل على تثبيت جسم الطفل في مقعد الأطفال بإحكام


الوكيل الإخباري -  أوصت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية الوالدين باصطحاب الطفل في مقعد خاص به في السيارة حتى عمر 12 سنة، أو حتى طول 1.50 متر، وذلك للحفاظ على سلامته أثناء القيادة.

مقعد موجه للخلف
كما أكدت الهيئة على ضرورة استخدام مقعد موجه للخلف عند اصطحاب أطفال حتى عمر 3 سنوات في السيارة، حيث يوفر المقعد الموجه عكس اتجاه السير حماية جيدة للرأس والبطن، في حالة وقوع حادث.

اضافة اعلان


وينبغي شراء الموديلات المطابقة للمواصفات والمطورة لدى شركات معروفة وموثوقة. ومن الأفضل اختيار الموديلات، التي توصي بها الشركة المنتجة للسيارة، مع الاعتماد على التجربة الفردية قبل الشراء لمعرفة مدى مناسبة المقعد للطفل.
وينبغي تنفيذ تعليمات التثبيت، التي توردها الشركة المصنعة، على نحو دقيق، كما يلزم بعد تثبيت مقعد الطفل شد الحزام بشكل صحيح، حتى لا يضر بالطفل.
ومن المهم أيضاً ربط حزام الأمان بحيث يكون مريحاً للطفل، مع إمكانية إدخال إصبعين بين الحزام وجسم الطفل. ويُفضل أيضا عدم ارتداء الطفل لملابس سميكة؛ نظراً لأنها تُقلل من فعالية الحزام.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111

نصائح لحماية السيارة من موجة الطقس الحارة

9خ9خ9خ9خ

شاهد اصطدام مروع لطائرتين أثناء تحليقهما في السماء بالبرتغال

55555

سعودي ينتقم من حلاق بطريقة غير متوقعة

Doc-P-1206771-638528731211821554

غزو حشرات الزيز يثير ذعر بين الناس في أمريكا

563400

بطريقة مختلفة ونادرة.. شاهد ما فعله هذا التاجر الأمريكي لجذب الزبائن والمتابعين

home-ventilation-methods-3-ar5122021-1024x640

قفزة على درجات الحرارة .. طريقة لتهوية المنزل بلا مكيف

أخبار متعلقة
227092

كيف تتعاملين مع طفلك إذا سرق؟ إليك 7 نصائح مهمة

foxy-269906e827ab229c6a8b546494bb23fa

طفلك يشتم كثيرا؟ هذا ما عليك فعله مباشرة