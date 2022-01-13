الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 12:36 م

نيوزيلندا ..شعر بالألم فاكتشف الأطباء وجود شيء صادم بأذنه !

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الوكيل الإخباري-شعر رجل بشيء غريب داخل أذنه طيلة أيام، وعندما قصد المستشفى اكتشف أمرا لم يكن في الحسبان، إذ تبين أن صرصورا هو الذي يسبب هذه المشاكل.

وبحسب تفاصيل القصة التي حدثت في نيوزيلندا ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن زين ويدينغ ظن في البداية أن ماء تسرب إلى أذنه لأنه كان في المسبح، ثم أحس بالنعاس في وقت لاحق.

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ومؤخرا استيقظ ويدينغ من النوم، فوجد أن أذنه التي يدور بها شيء غريب قد صارت "مغلقة تماما".

 

وأحس ويدينغ بأنه لم يعد قادرا على السمع من خلال الأذن المريضة، كما شعر بألم رهيب لا يحتمل، وعندئذا حجز موعدا لدى طبيبة مختصة في أمراض الأذن.


وما إن أجرت الطبيبة فحصا للمريض حتى صرخت من هول الصدمة، قائلة إن الأمر يتعلق بحشرة نافقة داخل الأذن.


واستخرجت الطبيبة الصرصور في غضون دقائق قليلة فقط عن طريق جهاز شفط، ثم انتهت "المحنة" التي لم يكن يتخيل أحد حصولها بهذه الطريقة.


وعندما قصد المستشفى، وصف له الأطباء أن يتناول مضادات حيوية، إلى جانب تجفيف جزء من رأسه، لكن الأمور ساءت بعد ذلك.

 


 

سكاي نيوز

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