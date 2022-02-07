الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

استراتيجيات جديدة لحملات التفتيش في المملكة

جامعة مؤتة والملحقية الثقافية الماليزية تبحثان سبل التعاون

الامن يعلن فتح باب التجنيد - تفاصيل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المقبل والكريشان والعرموطي

"العمل النيابية": يجب إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة

الارصاد توضح حول تفاصيل المنخفض القادم وفرص تساقط الثلوج

الصحة: منتفع التأمين الصحي "العامل" يتحمل 5 دنانير والذي "لا يعمل" 10 دنانير لمن يرغب بإضافة أبناءه

انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ في الاتحاد الدولي للسيارات

أردنيون يقدمون المنسف عن روح الطفل ريان - صور

الإثنين، 07-02-2022 04:14 م

هابل يرصد انفجاراً نجمياً في مجرة غريبة الأطوار - صورة

المجرة-مفهومها-وأنواعها-وأكثر


الوكيل الإخباري - صورة مذهلة لمجرة قزمة غير المنتظمة تدعى "NGC 1705"، تقع على بعد نحو 18 مليون سنة ضوئية من الأرض، التقطها تلسكوب هابل الذي يجوب أعماق الفضاء.

اضافة اعلان

 

وتتألق المجرة القزمة في الصورة الجديدة، عبر سحابة من الضوء الساطع والغيوم الحمراء.

 

وفي الآونة الأخيرة، مرت NGC 1705 بمرحلة "انفجار نجمي"، ما يعني أنها كانت تشهد معدلاً مرتفعاً بشكل غير عادي من تكون النجوم.

وتبدو الصورة وكأنها كتلة غير متبلورة من السحب الحمراء تتجمع حول مركز متلألئ.

وتحتوي المجرات القزمية غير المنتظمة مثل هذه عادة على عناصر أقل من المجرات الكبيرة وتتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. ولهذا السبب يُعتقد أنها تشبه أقدم مجرات الكون.

 



البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6986003441533821175

طرق لمساعدة طفلك على التعامل مع التنمر

thumbs_b_c_e2ee4468762bc72eaec1ed313d8701b7

مستشار قانوني يكشف لماذا تنفذ أحكام الإعدام فجرا في مصر

3333-2

كندية تكتشف مفاجأة صاعقة داخل صندوق سيارتها

15156165

شاهد.. قطة تترشح للرئاسة الفرنسية

myhc_49854

طرق تحسن مستوى تركيزك في المنزل أو العمل

56635e3bc638efca8c5eb5650a2cc9b7

ماسة سوداء غامضة تعرض للبيع في مزاد بلندن