هابل يرصد انفجاراً نجمياً في مجرة غريبة الأطوار - صورة

الوكيل الإخباري - صورة مذهلة لمجرة قزمة غير المنتظمة تدعى "NGC 1705"، تقع على بعد نحو 18 مليون سنة ضوئية من الأرض، التقطها تلسكوب هابل الذي يجوب أعماق الفضاء.



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وتتألق المجرة القزمة في الصورة الجديدة، عبر سحابة من الضوء الساطع والغيوم الحمراء.

وفي الآونة الأخيرة، مرت NGC 1705 بمرحلة "انفجار نجمي"، ما يعني أنها كانت تشهد معدلاً مرتفعاً بشكل غير عادي من تكون النجوم.





وتبدو الصورة وكأنها كتلة غير متبلورة من السحب الحمراء تتجمع حول مركز متلألئ.



وتحتوي المجرات القزمية غير المنتظمة مثل هذه عادة على عناصر أقل من المجرات الكبيرة وتتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. ولهذا السبب يُعتقد أنها تشبه أقدم مجرات الكون.





Take it from the dwarf irregular galaxy NGC 1705, glittering in this week’s



Approximately 17 million light-years from Earth, this galaxy is known as a cosmic oddball due to its size and shape. For more: pic.twitter.com/N5KyZYcdBB It's okay to be different! ✨Take it from the dwarf irregular galaxy NGC 1705, glittering in this week’s #HubbleFriday image.Approximately 17 million light-years from Earth, this galaxy is known as a cosmic oddball due to its size and shape. For more: https://t.co/dpk7YLPcty February 4, 2022