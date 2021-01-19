هذا ما يحدث لجسدك عند مشاهدة أفلام الرعب بعد ال12 ليلاً

الوكيل الإخباري _ يعد مشاهدة أفلام الرعب من الامور التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، حيث يجدون متعة لا متناهية في متابعتها، الا انها قد تسبّب عدم القدرة على النوم في بعض الأحيان، بالاضافة الى العديد من الاضرار الصحية ، خاصة على أصحاب الصحة الضعيفة عندما يشاهدون الفيلم بعد منتصف الليل، ثم يخلدون إلى النوم ، و أبرز هذه الأضرار :



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1- زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.



2-تحتوي أفلام الرعب على حيل نفسية تخلق أوهام الخطر. وعلى الرغم من أن عقلك يدرك أن تلك التهديدات ليست حقيقية. فإن جسمك يسجلها في نفس الوقت كما لو كانت كذلك.



3-عند مشاهدة أفلام الرعب، يضخ قلبك الدم ويتدفق هرمون الأدرينالين في جسمك. ويضيق انتباهك.



4-تشعر بالرعب بينما تعلم في نفس الوقت أنك بأمان.



5-تسبب إفراز الهرمونات في الجسم، مثل النوربينفرين والكورتيزول والأدرينالين من الجهاز العصبي اللا إرادي، وقد يعكس هذا استجابة فسيولوجية من هذه الهرمونات عن طريق اتساع حدقة العين وزيادة معدل ضربات القلب وتوتر العضلات.



6- تجعل النوم أكثر صعوبة، وذلك عند إطلاق نسبة كبيرة من هرمون الإدرينالين في الجسم.



7-تؤثر سلباً على كيفية معالجة الدماغ للعواطف في اليوم التالي. ويمكن أن تزيد من حدة المشاعر السلبية.



8- تؤدّي لتشوهات في الإدراك وأوهام وهلوسة.

المصدر : الامارات نيوز









