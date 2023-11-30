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الخميس، 30-11-2023 04:17 م

هل يمكن غسل الحذاء الرياضي في الغسالة الأوتوماتيكية؟

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الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Stylight" أنه يمكن غسل الحذاء الرياضي القماش في الغسالة الأوتوماتيكية، في حين لا يجوز غسل الموديلات المصنوعة من الجلد في الغسالة.

وأوضحت المجلة الألمانية، المعنية بالموضة والجمال، أنه ينبغي أولاً إزالة الأوساخ الشديدة والأحجار العالقة في نعل الحذاء، وذلك تحت ماء الصنبور، مشيرة إلى أن رغوة الحلاقة تعد مثالية للموديلات البيضاء، حيث إنها تُعيد إليها بياضها الناصع.

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إزالة الرباط
وبعد ذلك، تتم إزالة الرباط والفرش الداخلي، ثم وضع الحذاء في كيس غسيل أو كيس وسادة قديم، وذلك كي لا تنفك أية حلقات معدنية وتتسبب في تلف الغسالة.


وفي الخطوة التالية يتم استعمال مسحوق غسيل عادي أو مسحوق غسيل مخصص للخامات الحساسة، مع مراعاة ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة، للحيلولة دون تشوه الحذاء.

 

لا لمُنعِّم الأقمشة!
ويراعى أيضاً عدم استعمال مُنعّم الأقمشة، حيث إنه قد يتسبب في انحلال المادة اللاصقة بالنعل.


كما لا يجوز استخدام دورة العصر، حيث إنه قد يتسبب في فقدان الحذاء لوظيفة امتصاص الصدمات.

 

تجفيف سريع
وكي يجف الحذاء الرياضي سريعاً مع الاحتفاظ بشكله ورونقه، ينبغي حشوه بورق الجرائد أو ورق المطبخ.


وبعدما يجف الحذاء الرياضي القماشي جيداً، ينبغي العناية به جيداً، وذلك بواسطة سبراي العناية أو سبراي العزل المائي.

 


وبالنسبة للحذاء الرياضي المصنوع من القماش، أوضحت “Stylight” أنه يمكن تنظيفه بواسطة ماء فاتر مع فركه بحذر. وبعد التنظيف والتجفيف ينبغي العناية بالحذاء بواسطة منتج العناية المخصص للجلد.

 

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