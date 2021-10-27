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الأربعاء، 27-10-2021 04:34 م

وجه القطة لونا يحولها إلى نجمة على انستجرام.. صور

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الوكيل الإخباري-بسبب شكلها الفريد وانقسام وجهها إلى نصفين كل منهما بلون مختلف تحولت قطة إلى نجمة على موقع «انستجرام».

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وتعاني لونا التي يعني اسمها «القمر» من تشوه جيني نادر جعل الحامض النووي يتألف من جزأين أحدهما فاتح والآخر أسود.


وظهر وجه لونا باللونين البني الفاتح والأسود على السواء ما أثر على شكلها وجعلها تحظي بشعبية كبيرة على موقع «إنستجرام». 

وخصصت جانيت بيل صاحبة القطة صفحة باسمها، على انستجرام حيث يتابعها أكثر من 5000 شخص من جميع أنحاء العالم.



وقالت «بيل»: «رأيتها عقب ولادتها مباشرة عند أحد الأصدقاء، وبمجرد رؤيتها، هتفت  لهم: أريد تلك القطة، فمنذ النظرة الأولى أيقنت أنها رائعة وجميلة سحرت قلبي، لأني لم أرى قطة مثلها من قبل».

وتلفت صاحبة القطة إلى أن الناس يستوقفونها في الشارع، ويمعنون النظر إليها ومداعبتها قبل أن يلتقطون صور السيلفي معها.


وعلاوة على شكلها اللطيف، تسحر لونا صاحبتها بهدوئها وأدبها واستجابتها لها وخاصة في أوقات الاستحمام حسب قولها.
 


 

صدى البلد

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