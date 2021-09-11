السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يفرج عن يونس جبارين

نقل أسرى فلسطينيين من جلبوع إلى سجون جنوبي الكيان

العراق ينتقل إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء

جائزة الحسن للشباب تنفذ حملة لتنظيف غابة سيل حسبان

الاتحاد الأوروبي: هجمات 11 أيلول شكلت تحولًا جذريًا في التاريخ العالمي الحديث

السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول

بدء مراسم إحياء الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول في نيويورك

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

تطورات جديدة بشأن جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

عجلون : ندوة حوارية للتوعية بأسباب الطلاق وآثاره السلبية

السبت، 11-09-2021 10:33 ص

وزير الإقتصاد اللبناني أمين سلام يتصدر الترند - صور

Amin-Salam


الوكيل الإخباري - بعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، تصدر إسم وزير الإقتصاد اللبناني أمين سلام، صفحات رواد مواقع التواصل الإجتماعي، والترند في السعودية.

اضافة اعلان


فقد أشار المتابعون إلى وسامته وتداولوا صورته في صفحاتهم وتنوعت التعليقات، منهم من قال: "صبايا رح تعطوه الثقة ولا لأ"، وقال متابع آخر: "وزير الاقتصاد: أمين سلام، انشالله الشكل يكون مطابق للمضمون".


يشار إلى أن أمين سلام هو محام دولي واقتصادي متخصص في الإدارة وبرنامج القيادة من جامعة Harvard Kennedy School، وفي القانون الدولي والمقارن من جامعة جورج واشنطن، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة.


يعمل سلام مستشارا دوليا في الاقتصاد والتطوير الاجتماعي، والإدارة، والقيادة الاستراتيجية، والشؤون العامة والاتصالات كما أنه شغل مركز نائب رئيس الغرفة الوطنية الأميركية - العربية للتجارة.

 



 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مرصعان بـ112 ماسة.. سواران للملكة ماري أنطوانيت في مزاد- فيديو

plane_d

أميركية فاتتها الطائرة فارتكبت حيلة لتأخيرها

قققق

بسبب الجوع.. أفغاني يبيع ابنته ذات الـ4 سنوات مقابل 590 دولار

medium_2021-09-08-768a8c91e0

فتاة إسبانية استبدلت عند الولادة تطالب السلطات الإسبانية بـ3 ملايين يورو تعويض

1453042351895

أمريكي يفتتح ورشة لإصلاح السيارات فيربح مليون دولار - صورة

الالا

آلاف المصريين يودعون جثمان رجل الأعمال محمود العربي - فيديو