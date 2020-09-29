وفاة فتاة متأثرة برحيل والدها بفيروس كورونا في مصر - صور

الوكيل الاخباري – سيطرت حالة من الحزن والصدمة على عشرات الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، بعد إعلان وفاة فتاة في العقد الثاني من عمرها.



وتوفيت الفتاة التي تدعى نورين الغرابلي عقب تعرضها لوعكة صحيه مفاجئة بعد رحيل والدها فرج الغرابلي مدرس الجغرافيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أوائل الشهر الماضي.

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وكانت الفتاة الراحلة قد ارتبطت روحيا بوالدها وهو ما أثار حزنها وأصابها بحالة من الصدمة والبكاء المستمر حزنا على رحيله بشكل مفاجئ بسبب فيروس كوفيد 19 القاتل.



من جانبه قالت الدكتورة ماجدة الخواجة إحدى سيدات المجتمع المحلاوي، إن وفاة الفتاة الراحلة جاء نتيجة تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابة بـ"الذئبة الحمراء" وعلاجها لعدة أسابيع متوالية بأحد المستشفيات بمدينة المنصورة حتى وافتها المنيه نتيجة مرضها وحزنا على فراق والدها.



وأكدت الخواجة أن أسرة الفتاة حريصة على استلام جثمانها وإنهاء إجراءات غسلها استعدادا لتشييع جثمانها من أحد المساجد بوسط المدينة العمالية لدفنها بمقابر العائلة.







المصدر : روسيا اليوم



