الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الضمان : صرف رواتب لفئة محددة قبل شهر رمضان

تحديد مواعيد دوام البنوك في رمضان

إعلان من وكالة الأدوية عن أسترازينيكا ينسف كل الماضي

إحباط تهريب كميات كبيرة من المعسل

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : بدء تسليم الكوبونات لوزارة التنمية

شركة كهرباء اربد : لا تأجيل لدفع فاتورة الكهرباء الشهر الحالي

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

الخميس، 08-04-2021 11:56 ص

وميض أخضر غامض في سماء قرغيزيا

606e9d2f4c59b769a74e45e0


الوكيل الإخباري- رصد أهالي عاصمة قرغيزيا بيشكيك في ليلة 6 أبريل وميضا أخضر غامضا لم تتضح طبيعته إلى حد الآن.

اضافة اعلان
 

وقد نشرت إحدى قنوات "تليغرام" مقطع فيديو للظاهرة الغريبة الناجمة عن تحليق جرم سماوي مجهول في سماء الليل بسرعة هائلة. ولم يرصده سكان بيشكيك فحسب بل وسكان محافظات أخرى في قرغيزيا وبعض البلدان المجاورة.

قالت صحيفة "سبوتنيك قرغيستان" نقلا عن شهود العيان في قرية (بيتروفكا) القرغيزية إن الشهاب الطائر جعل السماء تتوهج بلون أخضر. وقارن السكان المحليون ما حدث بلقطات من الأفلام الخيالية.

مع ذلك فإن إدارة الطوارئ القرغيزية عجزت عن التعرف على جرم سماوي غامض. وافترض رجال الطوارئ أنه عبارة عن نيزك ساقط أو شظية من قمر صناعي أو جزء من الصاروخ الفضائي.

وقال ناطق باسم إدارة الطوارئ إن الجرم السماوي لم يلحق أي ضرر بالسكان والمنشآت وإن رجال الطوارئ بدأوا في البحث عما تبقى من الضيف السماوي.

وقال نائب مدير معهد الفلك في أكاديمية العلوم ألأوزبكية، يوسف جون تيلايف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن هناك فرضيتين لانحدار تلك الظاهرة الطبيعة: إما إنها عبارة عن جزء من النفايات الفضائية أو المركبة الفضائية المستعملة أو  قطعة من كويكب ظهرت في السماء ولم تنفجر.

 

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
محركككك

تحذير من غسل محرك السيارة إلا في حالات استثنائية

نيران في فرنسا

إشعال النيران لحماية البساتين من الصقيع في فرنسا

606ec04a4c59b76028502cea

تونس.. إطلاق حملة للقضاء على الخنزير الوحشي في ولاية تطاوين

judge

في واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه

ملكة

موقف صادم لملكة جمال سيرلانكا في لحظة التتويج

الكاتشب

أزمة 'كاتشب' في المطاعم الأمريكية بسبب كورونا

أخبار متعلقة
606ec04a4c59b76028502cea

تونس.. إطلاق حملة للقضاء على الخنزير الوحشي في ولاية تطاوين

a8b4c00683b925dd9fac2ddd85c068f8-535x364

الشيف التركي بوراك ينشر فيديو جديد يثير الجدل.. شاهد

606c143b423604326b1f9efc

عالمة روسية تشرح سبب عدم نقل العلماء لمومياء توت عنخ آمون إلى المتحف

makem7

وصية عمرها 100 عام تحول كويتيا إلى مليونير

80-003241-crocks-steal-a-bank-off-the-police-station_700x400

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه في أمريكا

606715a242360438707f6e03

أحد أفراد أسرة ستالين يتعرض لسرقة أمواله في روسيا