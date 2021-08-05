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الخميس، 05-08-2021 02:40 م

يبلغ من العمر 109 سنوات وتغلب على فيروس كورونا في العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الصحة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، تماثل مريض طاعن في السن للشفاء، يبلغ من العمر 109 أعوام، وهو من سكان قضاء بنجوين، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال شهر تموز.

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ونشر الدكتور هيرش حيدر، عضو الفريق الطبي لمكافحة فيروس كوفيد-19في محافظة السليمانية، ما حدث مرفقا بصورة عن بطاقة خروج المريض من مستشفى الشهيد هيمن في مدينة السليمانية.

وأظهر فيديو لحظات إخراج المسن من المستشفى، مع تعليق حث فيه حيدر المصابين بالفيروس، على عدم اليأس والاستسلام للمرض، بل المسارعة فور إصابتهم به لتلقي العلاجات اللازمة، الأمر الذي يسهم في سرعة تعافيهم من المرض.

ويقول الخبير الصحي جمال بختيار، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "هذه الحالة تثبت أن الفيروس رغم شراسته فإنه ليس مميتا بالضرورة، وأن الأمر بالنهاية يرجع لجملة عوامل، منها سرعة الكشف والمباشرة الفورية بتلقي العلاجات، ولا ننسى طبعا دور العامل النفسي وارتفاع المعنويات، في تعزيز مناعة الجسم لمقاومة الفيروس الفتاك".

 

ويضيف: "الأعمار بيد الله طبعا، فمثلا هناك مصابون في ريعان شبابهم يفتك بهم المرض ويؤدي بهم للوفاة مع الأسف. في المقابل هناك حالات شفاء وتغلب على الفيروس ومضاعفاته لأشخاص متقدمين في الأعمار، كما هي حالة هذا المريض المسن في السليمانية".

ويتابع بختيار: "ترتبط قوة مناعة الجسم في مقاومة وباء كورونا المستجد كذلك، بعوامل وراثية وبالأمراض المزمنة، وبغيرها العديد من العوامل، مما يفسر أن بعض المصابين لا يشعرون بإصابتهم حتى، أو بالكاد تظهر عليهم أعراض خفيفة أشبه ما تكون بنزلة برد عادية، بينما يثقل الفيروس كاهل آخرين ويودي بحياتهم".

 

المصدر- لبنان 24

 




 

 


 

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