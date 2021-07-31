يوم الصداقة العالمي يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يوم_الصداقة_العالمي عبر منصة تويتر وذلك بمناسبة اليوم الدولي للصداقة والذي يصادف يوم أمس السبت الموافق 30 تموز .
وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع هذا اليوم من خلال نشر صورا واقتباسات تعبر عن مدى أهمية الصداقة في حياتنا.
وكانت قد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011، اليوم العالمي للصداقة واضعةً في اعتبارها أن الصّداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام .
#يوم_الصداقه_العالمي— ٩:٥٩ (@gadoosh_57) July 30, 2021
🫀I love you My friends pic.twitter.com/Jo6ITU9gcQ
I have a best friend and I'm lucky to have her ♡#يوم_الصداقه_العالمي @miix335 pic.twitter.com/GfBGueT2pz— Fatma (@8livlf) July 30, 2021
"بِداخِلها منَ الحنّو والرّقة ما يَكفي لأن يَجعلها تتعامل مع الآخرين وكأنّها تخيطُ جِراحَهُم"#يوم_الصداقه_العالمي #شخص_تفرح_بوجوده @Reham_R1 ♥️🥺— Ś (@White_Mountain7) July 31, 2021
مهما توسعت دائرة الصداقة ومهما عاشرت أصدقاء، يبقون صديقات المدرسة شي مختلف تمامًا عن أي صداقة ❤️.@7amsaa_93 #يوم_الصداقه_العالمي— ᑎOOᖴ🌸 (@26noox) July 31, 2021
سلام على الذين لا تبدلهم حياة ولاتفرقهم طرق— Flóki 𓃵 (@BinKhaled10) July 31, 2021
شكرا لكل صديق لا تغيره الظروف لا يترك يدك في عز حاجتك له لا تغيره المسافات الوقت💙💙💙#يوم_الصداقه_العالمي
#يوم_الصداقه_العالمي— 🇦🇪بّسًـتُآشّـيـوُ🌹 (@khulood1) July 31, 2021
وما الصداقة إلا إتكآء نفسٌ على نفسْ.. ♥️
#يوم_الصداقه_العالمي I love you ❤️ pic.twitter.com/43dChfWDX8— Hessa (@HeSSaAl3nz) July 30, 2021
July 31, 2021
A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.#يوم_الصداقه_العالمي pic.twitter.com/qWjXr42ZXh— ℓσfɪcɪαи. (@madboy60) July 30, 2021