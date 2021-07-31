السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 11:27 ص

يوم الصداقة العالمي يشعل تويتر

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يوم_الصداقة_العالمي عبر منصة تويتر وذلك بمناسبة اليوم الدولي للصداقة والذي يصادف يوم أمس السبت الموافق 30 تموز .

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وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع هذا اليوم من خلال نشر صورا واقتباسات تعبر عن مدى أهمية الصداقة في حياتنا.


وكانت قد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011، اليوم العالمي للصداقة واضعةً في اعتبارها أن الصّداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام .

 

 

 

 


 




 

 


 

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