يوم الصداقة العالمي يشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #يوم_الصداقة_العالمي عبر منصة تويتر وذلك بمناسبة اليوم الدولي للصداقة والذي يصادف يوم أمس السبت الموافق 30 تموز .

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وتفاعل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" مع هذا اليوم من خلال نشر صورا واقتباسات تعبر عن مدى أهمية الصداقة في حياتنا.



وكانت قد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011، اليوم العالمي للصداقة واضعةً في اعتبارها أن الصّداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملاً ملهماً لجهود السلام .

#يوم_الصداقه_العالمي مهما توسعت دائرة الصداقة ومهما عاشرت أصدقاء، يبقون صديقات المدرسة شي مختلف تمامًا عن أي صداقة ❤️. @7amsaa_93 July 31, 2021



شكرا لكل صديق لا تغيره الظروف لا يترك يدك في عز حاجتك له لا تغيره المسافات الوقت💙💙💙 سلام على الذين لا تبدلهم حياة ولاتفرقهم طرقشكرا لكل صديق لا تغيره الظروف لا يترك يدك في عز حاجتك له لا تغيره المسافات الوقت💙💙💙 #يوم_الصداقه_العالمي July 31, 2021