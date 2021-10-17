5 أخطاء يجب تفاديها بعد التمارين الرياضية .. منها قلة النوم

الوكيل الإخباري- عادة لا يهم المجهود الذي تقوم به أو كمية التعرق أثناء ممارسة الرياضة ، حيث أنك لن تحصل على النتيجة التي تريد ان لم تتمكن من القيام بالخيارات الصحيحة بعد التمرين.



وتاليا بعض الأخطاء الشائعة التي يجب معرفتها وتجنبها بعد كل حصة رياضية للإناث :



الخطأ الأول: من الممكن أن تكوني قد نسيتي تمارين الإرخاء بعد التمرين، فبعد الانتهاء من التمارين الرياضية حاولي ممارسة بعض تمارين الإرخاء للعضلات حتى تتخلصي من الشد والتوتر اللذين يصيبان العضلة عادة بعد ممارسة نشاط بدني.

اضافة اعلان



الخطأ الثاني: من الشائع جدا" نسيان تمديد العضلات بعد التمرين اذ ان تمديدها يخفف من الألم الناتج عن التمرين أو ما نسميه بال "تعضيل" في اليوم التالي.



الخطأ الثالث: تناولي وجبة خفيفة بعد التمرين مباشرة، فالطعام كالوقود يزود الجسم بالطاقة. ومن المفضل تناول وجبة غذائية خفيفة تحتوي علي ما يساوي 300 سعرة حرارية بعد الانتهاء من التمارين بربع ساعة، ومن المفضل أن تكون هذه الوجبة خليط من الكربوهيدرات مع البروتين.



الخطأ الرابع: لا تنسي الاستحمام بعد التمرين لازالة التعرق فترك العرق يجف على جسمك يحفز النمو البكتيري، ما قد يسبب الطفح الجلدي.



الخطأالخامس: قلة النوم. فالجسم بحاجة للراحة التي يؤمنها النوم ليتعافى بعد التمرين.



الجميلة