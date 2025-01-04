أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمر

الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، منذ مساء الخميس، مقاطع فيديو تُظهر أجساماً محترقة في سماء مدينة جازان السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين السعوديين حول طبيعة تلك الأجسام، مع تساؤلات عما إذا كانت فضائية أم صواريخ حوثية.

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ولحسم الجدل حول الأمر، ورداً على التساؤلات، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة في السعودية أن التفسير المحتمل، بناءً على مقطع الفيديو المنتشر على نطاق واسع، هو أنه حطام صاروخ صيني فضائي تفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض.



وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة: "إن الصاروخ عندما يُكمل مهمته، ينفد وقوده في النهاية، ويفقد ارتفاعه، ويدخل إلى الجزء الأكثر كثافة في الغلاف الجوي للأرض"، مشيراً إلى أن احتكاك الصاروخ بالهواء يتسبب في سخونته واحتراقه.



وأضاف: "تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك في اشتعال المعدن والمواد الأخرى في الصاروخ واحتراقها، مما يؤدي إلى ظهور الخطوط الساطعة التي تظهر في الفيديو".



ووفقاً لصحيفة الرياض السعودية، فإن الصين لديها تاريخ في إطلاق الصواريخ الفضائية التي شهدت بعضاً منها عودة غير متحكم بها إلى الغلاف الجوي لكوكب الأرض، مما يعني عدم تحديد مكان ووقت سقوطها بشكل دقيق.



التفاصيل: pic.twitter.com/aVlPOFiPSn #الوكيل_الاخباري أجسام غامضة في سماء السعودية تثير الجدل.. وفلكية جدة تحسم الأمرالتفاصيل: https://t.co/Al5WrWyQGl January 4, 2025





اتجاه حركة الجسم الجنوب إلى الشمال

تم رصده على نطاق واسع من منطقة جازان إلى منطقة الباحة



هيئة الإحتراق ومسار الجسم و إرتفاعه تدل على أنه قمر صناعي دخل الغلاف الجوي فوق



جاري التحقق من هوية القمر الصناعي… 🔴 عاجل تم رصد قبل قليل أجسام محترقة في سماء المنطقة الجنوبيةاتجاه حركة الجسم الجنوب إلى الشمالتم رصده على نطاق واسع من منطقة جازان إلى منطقة الباحةهيئة الإحتراق ومسار الجسم و إرتفاعه تدل على أنه قمر صناعي دخل الغلاف الجوي فوق #السعودية جاري التحقق من هوية القمر الصناعي… pic.twitter.com/Upmcoj1UEH January 2, 2025