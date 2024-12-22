"أخطر سجين".. بريطاني محتجز بصندوق زجاجي تحت الأرض-صور

الوكيل الإخباري- يقضي أخطر سجين في بريطانيا، والمعروف باسم هانيبال آكل لحوم البشر، عيد الميلاد الحادي والخمسين له خلف القضبان .

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ويُعد القاتل الرباعي روبرت مودسلي خطيرًا للغاية لدرجة أنه تم منحه زنزانة خاصة زجاجية تحت الأرض، وظل منفصلًا عن السجناء الآخرين لمدة 46 عامًا.

تبلغ مساحة الزنزانة 18 قدمًا في 15 قدمًا، وتحتوي على لوح خرساني يستخدم كفراش.



كما تحتوي على نوافذ كبيرة مضادة للرصاص وطاولة وكرسي مصنوعين من الورق المقوى المضغوط.



كما تم تثبيت المرحاض والمغسلة بالأرضية بمسامير.



ويتم تمرير الطعام إلى مودسلي من خلال فتحة صغيرة في الباب الفولاذي المغلف بمادة بلاستيكية سميكة.

ويسمح له بساعة واحدة من التمارين الرياضية يوميًّا وهو محاط بستة حراس أقوياء، ويمنع من الاتصال بأي سجناء آخرين.



وحصل المجرم على لقبه المخيف بعد قتله ثلاثة رجال كانوا محتجزين معه، وقد عُثر على أحد ضحاياه وقد غرزت في أذنه شفرة مصنوعة من ملعقة بلاستيكية، وهو ما أدى إلى إطلاق لقب هانيبال آكل لحوم البشر عليه.



وقد تمت مقارنة زنزانته شديدة الحراسة بتلك التي تؤوي الدكتور هانيبال ليكتر في فيلم صمت الحملان.



ويقال بحسب الصحيفة، إنه يتمتع بذكاء حاد ويحب الموسيقى الكلاسيكية والشعر والفن.



ويصفه أولئك الذين زاروه بالداخل بأنه لطيف وذكي للغاية، حيث قال المحقق السابق بول هاريسون في عام 2018 عن مودسلي بعد لقائه: "إذا لم تكن تعرفه وما فعله، ورأيته، فهو رجل ذكي وذكي حقًّا، يجعلك تبتسم".





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