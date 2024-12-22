"أخطر سجين".. بريطاني محتجز بصندوق زجاجي تحت الأرض-صور

كما تحتوي على نوافذ كبيرة مضادة للرصاص وطاولة وكرسي مصنوعين من الورق المقوى المضغوط.
كما تم تثبيت المرحاض والمغسلة بالأرضية بمسامير.
ويتم تمرير الطعام إلى مودسلي من خلال فتحة صغيرة في الباب الفولاذي المغلف بمادة بلاستيكية سميكة.
وحصل المجرم على لقبه المخيف بعد قتله ثلاثة رجال كانوا محتجزين معه، وقد عُثر على أحد ضحاياه وقد غرزت في أذنه شفرة مصنوعة من ملعقة بلاستيكية، وهو ما أدى إلى إطلاق لقب هانيبال آكل لحوم البشر عليه.
وقد تمت مقارنة زنزانته شديدة الحراسة بتلك التي تؤوي الدكتور هانيبال ليكتر في فيلم صمت الحملان.
ويقال بحسب الصحيفة، إنه يتمتع بذكاء حاد ويحب الموسيقى الكلاسيكية والشعر والفن.
ويصفه أولئك الذين زاروه بالداخل بأنه لطيف وذكي للغاية، حيث قال المحقق السابق بول هاريسون في عام 2018 عن مودسلي بعد لقائه: "إذا لم تكن تعرفه وما فعله، ورأيته، فهو رجل ذكي وذكي حقًّا، يجعلك تبتسم".
İngiltere'nin en tehlikeli seri katili olarak nam salan Robert Maudsley, işlediği tüyler ürpertici cinayetlerle 70'li yıllarda adeta dehşet saçmıştı. Hannibal Lecter'ın hayat… pic.twitter.com/1SBRcanv2t
He has spent 50 consecutive Christmases behind bars. pic.twitter.com/jJ7dJRtfOq— LADbible (@ladbible) December 18, 2024
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