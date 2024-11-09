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أذربيجان تدخل غينيس بـ"أكبر علم" مرفوع في العالم

العلم الأذربيجاني الذي رفعه الرئيس علييف في ميدان بالعاصمة باكو
العلم الأذربيجاني الذي رفعه الرئيس علييف في ميدان بالعاصمة باكو
السبت، 09-11-2024 02:30 م
الوكيل الإخباري-  دخل العلم الأذربيجاني المرفرف في ميدان بالعاصمة باكو، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفته "أكبر علم" مرفوع في العالم.اضافة اعلان


وأمس الجمعة، رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العلم العملاق، بعد تجديد الساحة التي تحمل اسم ميدان العلم.

ويبلغ عرض العلم 36 مترا، وطوله 72 مترا، ويزن أكثر من 500 كغ، وتولى 6 خياطين انجازه.

ويرفرف العلم على سارية طويلة تتيح رؤيته من نقاط مختلفة في باكو.

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