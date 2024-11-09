أذربيجان تدخل غينيس بـ"أكبر علم" مرفوع في العالم

وأمس الجمعة، رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العلم العملاق، بعد تجديد الساحة التي تحمل اسم ميدان العلم.
ويبلغ عرض العلم 36 مترا، وطوله 72 مترا، ويزن أكثر من 500 كغ، وتولى 6 خياطين انجازه.
ويرفرف العلم على سارية طويلة تتيح رؤيته من نقاط مختلفة في باكو.
الاناضول
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