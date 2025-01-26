أطول من إيفرست بـ 100 مرة..اكتشاف قمم عملاقة على كوكب الارض

الوكيل الإخباري- كشف علماء من جامعة أوتريخت الهولندية عن اكتشاف مثير: قمم ضخمة مدفونة على عمق 2000 كيلومتر تحت الأرض، أعلى من قمة جبل إيفرست بأكثر من 100 مرة. هذه القمم الصخرية، التي يصل حجمها إلى 1000 كيلومتر، تقع على الحدود بين نواة الأرض ووشاحها، أسفل أفريقيا والمحيط الهادئ، ويعتقد العلماء أن عمرها قد يمتد لمئات الملايين من السنين.

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الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذه القمم أقدم بكثير من طبقات قشرة الأرض المحيطة بها، وأنها أكثر سخونة بكثير أيضًا. تكمن هذه القمم في منطقة تعرف ب"مقبرة الصفائح التكتونية"، التي تم دفعها إلى الأسفل في عملية الاندساس.



هذه الهياكل العميقة تم اكتشافها بفضل دراسة الموجات الزلزالية التي تمر عبر الأرض، حيث تسمح بتكوين صورة دقيقة لما يحدث في أعماق الكوكب.