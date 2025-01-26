أطول من إيفرست بـ 100 مرة..اكتشاف قمم عملاقة على كوكب الارض

الدراسة الجديدة تشير إلى أن هذه القمم أقدم بكثير من طبقات قشرة الأرض المحيطة بها، وأنها أكثر سخونة بكثير أيضًا. تكمن هذه القمم في منطقة تعرف ب"مقبرة الصفائح التكتونية"، التي تم دفعها إلى الأسفل في عملية الاندساس.
هذه الهياكل العميقة تم اكتشافها بفضل دراسة الموجات الزلزالية التي تمر عبر الأرض، حيث تسمح بتكوين صورة دقيقة لما يحدث في أعماق الكوكب.
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