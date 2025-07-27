أطول نساء العالم عمرا في اليابان.. ما السر؟

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن متوسط العمر المتوقع للنساء في اليابان عام 2024 بلغ 87.13 عامًا، لتحافظ البلاد على الصدارة عالميًا للعام الأربعين على التوالي.

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في المقابل، استقر متوسط عمر الرجال عند 81.09 عامًا، لتحتل اليابان المرتبة السادسة عالميًا في هذا المؤشر، بعد دول مثل السويد وسويسرا والنرويج.



ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، لم تشهد المؤشرات تغييرات كبيرة مقارنة بالعام السابق، إذ ظل متوسط عمر الرجال دون تغيير، فيما ارتفع متوسط عمر النساء بنسبة طفيفة قدرها 0.01%.



🌍 اليابان في مقدمة الدول طويلة العمر

تعكس هذه الأرقام استقرار النظام الصحي الياباني، مقارنة بمتوسط الأعمار عالميًا، والذي يبلغ وفقًا للأمم المتحدة 71.1 عامًا للرجال و76.2 عامًا للنساء. بينما تتراجع هذه المعدلات في بعض الدول النامية إلى أقل من 60 عامًا، بفعل تحديات صحية واقتصادية.



ورغم التحديات الديموغرافية، وعلى رأسها شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الولادة، تواصل اليابان تسجيل مستويات متقدمة في مؤشرات الشيخوخة النشطة وطول العمر.