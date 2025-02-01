أفضل الطرق لإزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة

الوكيل الإخباري- تعد بقع الحبر من أصعب البقع التي يمكن أن تواجهها على الملابس، وقد تكون نتيجة لحادث غير مقصود أو إهمال أثناء الكتابة. لكن لا داعي للقلق، فهناك عدة طرق فعالة وبسيطة يمكنك استخدامها لإزالة هذه البقع واستعادة ملابسك كما كانت. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها لإزالة الحبر من الملابس بسهولة ودون الحاجة إلى مواد كيميائية مكلفة.

اضافة اعلان

1. استخدام الكحول الطبي

الطريقة: ضع القليل من الكحول الطبي على قطعة قماش نظيفة أو قطنة.

التطبيق: امسح البقعة برفق باستخدام القطن أو القماش. حاول امتصاص الحبر بدلاً من فركه حتى لا تنتشر البقعة.

النتيجة: بعد امتصاص الحبر، اغسل الملابس كالمعتاد.



2. استخدام مثبت الشعر

الطريقة: رش مثبت الشعر (الذي يحتوي على الكحول) مباشرة على بقعة الحبر.

التطبيق: اتركه لمدة 5-10 دقائق ثم امسح البقعة بقطعة قماش نظيفة.

النتيجة: بعد إزالة البقعة، اغسل الملابس جيدًا.



3. استخدام الخل وصودا الخبز

الطريقة: امزج ملعقة من الخل مع ملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء.

التطبيق: ضع المزيج على البقعة واتركه لبضع دقائق ثم افركه برفق.

النتيجة: اغسل الملابس بعد ذلك للتأكد من إزالة البقعة.



4. استخدام مزيل البقع

الطريقة: استخدم مزيل البقع المخصص للحبر الذي يمكن شراؤه من الأسواق.

التطبيق: اتبع التعليمات الموجودة على العبوة، ثم اغسل الملابس جيدًا.



5. استخدام الحليب

الطريقة: انقع الملابس في حوض مليء بالحليب لمدة ساعة أو أكثر.

التطبيق: بعد ذلك افرك البقعة برفق بيدك أو بفرشاة ناعمة، ثم اغسلها.