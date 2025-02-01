أفضل الطرق لإزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة

الطريقة: ضع القليل من الكحول الطبي على قطعة قماش نظيفة أو قطنة.
التطبيق: امسح البقعة برفق باستخدام القطن أو القماش. حاول امتصاص الحبر بدلاً من فركه حتى لا تنتشر البقعة.
النتيجة: بعد امتصاص الحبر، اغسل الملابس كالمعتاد.
2. استخدام مثبت الشعر
الطريقة: رش مثبت الشعر (الذي يحتوي على الكحول) مباشرة على بقعة الحبر.
التطبيق: اتركه لمدة 5-10 دقائق ثم امسح البقعة بقطعة قماش نظيفة.
النتيجة: بعد إزالة البقعة، اغسل الملابس جيدًا.
3. استخدام الخل وصودا الخبز
الطريقة: امزج ملعقة من الخل مع ملعقة من صودا الخبز في كوب من الماء.
التطبيق: ضع المزيج على البقعة واتركه لبضع دقائق ثم افركه برفق.
النتيجة: اغسل الملابس بعد ذلك للتأكد من إزالة البقعة.
4. استخدام مزيل البقع
الطريقة: استخدم مزيل البقع المخصص للحبر الذي يمكن شراؤه من الأسواق.
التطبيق: اتبع التعليمات الموجودة على العبوة، ثم اغسل الملابس جيدًا.
5. استخدام الحليب
الطريقة: انقع الملابس في حوض مليء بالحليب لمدة ساعة أو أكثر.
التطبيق: بعد ذلك افرك البقعة برفق بيدك أو بفرشاة ناعمة، ثم اغسلها.
نصيحة: يجب دائمًا اختبار أي من هذه الحلول على جزء صغير من الملابس أولاً للتأكد من أنها لن تسبب تلفًا أو تلاشي اللون.
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