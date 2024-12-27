أفضل 5 ابتكارات عام 2024 .. تعرف عليها

وقام تقرير صحفي بانتقاء عدد من أهم الاختراعات ذات الصلة بتحسين الحياة اليومية أو تحقيق مزيد من الشعور بالأمان والرفاهية، كما يلي:
1-تليفزيون شفاف
يقول بايك سيون بيل، رئيس قسم تخطيط المنتجات في قطاع الترفيه المنزلي بشركة "إل جي": "يبحث المستهلكون اليوم عن طرق جديدة لتصميم مساحات معيشتهم دون سيطرة شاشة سوداء هائلة على الغرفة". يتمتع جهاز التلفزيون المبتكر المزمع في نهاية العام، بمظهر جديد جذاب بمهارة. ويضيف سيون بيل أن الجهاز المبتكر يتميز بشاشة شفافة مقاس 77 بوصة، تبدو عليها الصور "تطفو في الهواء".
ويمكن لميزة خاصة في التلفزيون الجديد عرض الأعمال الفنية المتغيرة باستمرار، أو يمكن إيقاف تشغيلها لتبدو ببساطة وكأنها لوح زجاجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز يتصل بالكابل أو هوائي التلفزيون لاسلكيًا، مما يعني عدم وجود كابلات زائدة.
2-صناعة الأفلام عبر الهواتف الذكية
تشارك شركة التكنولوجيا الصينية Tilta في صناعة السينما منذ أكثر من عقد من الزمن. ومن أجل مواكبة التطورات التي طرأت على الساحة بفضل الانتشار الواسع لمنصات تيك توك وإنستغرام، فإن شركة تيلتا قامت بتطوير نظام بيئي لحافظة Khronos iPhone الخاص بالشركة بهدف دعم صانعي الأفلام على الأجهزة المحمولة الناشئين. تشتمل الحافظة، وهي عبارة عن علبة صغيرة بما يكفي للاستخدام اليومي، على مرشحات وكشافات إضاءة وحوامل ثلاثية القوائم. تسهم الحافظة المبتكرة في سرعة وجودة التصوير الاحترافي.
ويقول سكوفيلد وو، مدير التسويق بالشركة: "يمكن حمل الحافظة الصغيرة على مدار اليوم ويمكن تجميعها في غضون دقيقة واحدة".
3-كاميرا غير عادية لزوايا متنوعة
يقوم أفضل منشئي المحتوى بتصوير أنفسهم من زوايا متعددة من أجل التنوع. والآن يمكنهم الاستغناء عن تحمل تكاليف طاقم مزود بكاميرات باهظة الثمن لمتابعتهم طوال اليوم. يشبه جهاز Insta360's X4 وجود فريق تصوير متعدد الكاميرات في جهاز واحد. بفضل عدستين فائقتي الاتساع والتقاط بدقة 8K، تسجل كاميرا الحركة بزاوية 360 درجة كل شيء بتفاصيل دقيقة، مما يسمح للمستخدمين بإعادة صياغة الزاوية أثناء التحرير والإبداع حقًا في التركيب. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام التي تتطلب عادةً عملاً مستهلكًا للوقت في مرحلة ما بعد الإنتاج (المونتاج)، مثل مسح عصا السيلفي تلقائيًا أو إضافة تأثيرات خاصة.
ويقول مايكل شابون، نائب رئيس تطوير الأعمال والتسويق في Insta360 ، إن "الموضوع الأكبر للشركة هو إضفاء الطابع الديمقراطي على الكاميرا وجعل أي شخص مهما كان مستوى مهارته منشئ محتوى رائعًا".
4-محاربة الصور المزيفة
يتم إنشاء الكثير من الصور للمشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأصبح من السهل الآن استخدام المعلومات المضللة كسلاح. ولهذا السبب، قامت مبادرة Content Authenticity، التي تضم أكثر من 3700 شركة تقنية وإعلامية، بإنشاء بيانات اعتماد المحتوى. يعتمد النظام المبتكر على العلامات المائية والبيانات الوصفية ويهدف إلى ضمان الأصالة ووضع علامة على الذكاء الاصطناعي. وبموجب النظام، يمكن للكاميرا الرقمية الخاصة بالشركة المشاركة أن تلصق الصورة بالبيانات الوصفية، بينما يمكن لبرنامج المونتاج أو تعديل الصور الفوتوغرافية بتتبع أي تعديلات تم إنشائها بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.
ويصف آندي بارسونز، المدير الأول لمبادرة أصالة المحتوى في شركة "أدوب"، بيانات اعتماد المحتوى بأنها "طريقة لتقديم علامة أصالة للمحتوى الرقمي".
5-سماعات طوال اليوم
يتم عادة استخدام سماعات الرأس المفتوحة فوق الأذن، مما يؤدي إلى إطلاق الصوت في قناة الأذن أو توصيله عبر عظم الفك. لكن شركة Bose اتبعت نهجًا جديدًا من خلال سماعات Ultra Open Earbuds، والتي تتميز بذراع مرن يلتف حول الجزء الخارجي من الأذن مثل الكفة، مما يضع المستخدم في وضع مثالي للحصول على صوت واضح ومباشر دون التشويش على الأصوات الطبيعية المحيطة به.
ويعد التصميم المبتكر لسماعات الأذن أكثر استقرارًا من السماعات الموجودة داخل الأذن وهي مصممة لتوفير الراحة طوال اليوم بسبب خفة وزنها.
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