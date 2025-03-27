أفكار عصرية وبسيطة لتزيين منزلك في عيد الفطر

الإضاءة والفوانيس:
استخدمي الفوانيس التقليدية وسلاسل الإضاءة الصغيرة لتزيين زوايا المنزل، وامنحي المكان أجواء دافئة باستخدام الشموع المعطرة. يمكن إضافة لمسات ملونة لتحديث الطابع التقليدي.
تزيين طاولة الطعام:
اجعلي طاولة الطعام مركز الاحتفال بإضافة مفارش أنيقة وأدوات مائدة فاخرة. تزيين الطاولة بأطباق الحلويات مثل المعمول والكعك مع لمسات من الزهور الطبيعية أو الصناعية تضفي جمالًا إضافيًا.
إضافة لمسات من الطبيعة:
النباتات والزهور الطبيعية تعطي لمسة حيوية للمنزل. ضعي باقات الزهور في المزهريات أو علقي الأغصان الخضراء على الجدران. كما يمكن استخدام الفواكه المجففة والتوابل لإضفاء جو أصيل وعابق بالروائح.
استخدام الأقمشة الفاخرة:
الأقمشة الحريرية والمخملية تضيف لمسة من الفخامة. زيني الوسائد والستائر باستخدام هذه الأقمشة، وأضيفي لمسات من الترتر أو الخرز لمزيد من الأناقة.
اللمسات الشخصية:
أضفي لمساتك الشخصية على الديكور مثل عرض صور العائلة أو كتابة عبارات تهنئة بخط اليد. يمكن أيضًا إضافة هدايا صغيرة للضيوف، أو تزيين المكان بالبالونات وعبارات العيد لتزيد من الأجواء المبهجة.
فوشيا
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