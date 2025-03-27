الخميس 2025-03-27 01:20 م
 

أفكار عصرية وبسيطة لتزيين منزلك في عيد الفطر

نو
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   يعد عيد الفطر من المناسبات المميزة التي تحمل الفرح في طياتها، ويعتبر تزيين المنزل جزءًا أساسيًا من الاحتفال بهذه المناسبة. إليك بعض الأفكار العصرية والبسيطة لتحويل منزلك إلى مكان ينبض بالفرح والبهجة:

اضافة اعلان


الإضاءة والفوانيس:
استخدمي الفوانيس التقليدية وسلاسل الإضاءة الصغيرة لتزيين زوايا المنزل، وامنحي المكان أجواء دافئة باستخدام الشموع المعطرة. يمكن إضافة لمسات ملونة لتحديث الطابع التقليدي.
تزيين طاولة الطعام:
اجعلي طاولة الطعام مركز الاحتفال بإضافة مفارش أنيقة وأدوات مائدة فاخرة. تزيين الطاولة بأطباق الحلويات مثل المعمول والكعك مع لمسات من الزهور الطبيعية أو الصناعية تضفي جمالًا إضافيًا.
إضافة لمسات من الطبيعة:
النباتات والزهور الطبيعية تعطي لمسة حيوية للمنزل. ضعي باقات الزهور في المزهريات أو علقي الأغصان الخضراء على الجدران. كما يمكن استخدام الفواكه المجففة والتوابل لإضفاء جو أصيل وعابق بالروائح.
استخدام الأقمشة الفاخرة:
الأقمشة الحريرية والمخملية تضيف لمسة من الفخامة. زيني الوسائد والستائر باستخدام هذه الأقمشة، وأضيفي لمسات من الترتر أو الخرز لمزيد من الأناقة.
اللمسات الشخصية:
أضفي لمساتك الشخصية على الديكور مثل عرض صور العائلة أو كتابة عبارات تهنئة بخط اليد. يمكن أيضًا إضافة هدايا صغيرة للضيوف، أو تزيين المكان بالبالونات وعبارات العيد لتزيد من الأجواء المبهجة.

 

تزيين المنزل في عيد الفطر هو فرصة رائعة للتعبير عن الفرح وإضفاء جو من الألفة والبهجة على المنزل، ولا سيما مع الأطفال الذين يستمتعون بكل تفصيلة من الديكور.

فوشيا

 
gnews

أحدث الأخبار

محافظ جرش رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور فراس الفاعور

أخبار محلية محافظ جرش: حملات رقابية مكثفة على الأسواق

ل

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

غت

منوعات طرق فعّالة لمنع التصاق عجينة المعمول بالقالب

ل

أخبار محلية فتح أبواب الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح طيلة أيام العيد

fg

منوعات في عيد الفطر..4 علامات تدّل على سوء إعداد أسماك الفسيخ أو الرنجة

تعبيرية

طب وصحة ثورة في محاربة الملاريا.. اكتشاف دواء يحوّل دم الإنسان إلى سم قاتل للبعوض

فا

منوعات إمام يمنع النساء من الصلاة بالمسجد يثير جدلا بالمغرب - فيديو

نو

منوعات أفكار عصرية وبسيطة لتزيين منزلك في عيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة