"أقل تلوثاً".. أول طائرة ركاب كهربائية في امريكا

الوكيل الإخباري- كشفت شركة بيتا تكنولوجيز الأمريكية لتصنيع الطائرات الكهربائية عن أول نموذج لطائرتها الكهربائية القادرة على حمل ركاب.

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تستخدم الطائرات تقنية الإقلاع والهبوط العمودي والطيران الأفقي، مما يجعلها لا تحتاج لمهبط. وتبلغ حمولة الطائرة الجديدة 1400 رطل، ومدة رحلتها حوالي 100 ميل، ومن المقرر أن تدخل الشركة في مرحلة التصنيع الكامل للطائرات بحلول عام 2026، والبدء بنقل الركاب بحلول عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.



وبحسب الشركة، تتمتع هذه الطائرة الكهربائية بعدة مزايا مقارنة بالطائرات التقليدية، أبرزها استخدام تقنيتي الإقلاع والهبوط العمودي، مما يجعلها لا تحتاج إلى مهبط طويل. ومن مميزاتها أيضًا أنها تستهلك الوقود الكهربائي بدلاً من الوقود الأحفوري، مما يجعلها أقل تلوثًا للبيئة. وتعد تكاليف تشغيلها وصيانتها أقل من الطائرات التقليدية، حيث لا تستهلك وقودًا.

وذكرت الشركة أيضًا أنه من المميزات التي تضمها هذه الطائرة صغر حجمها وخفة وزنها، مما يوفر المزيد من أماكن الركاب، وتكاليف الرحلة بها أقل تقريبًا بنسبة 50% مقارنة بالطائرات التقليدية.

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