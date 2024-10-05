"أقل تلوثاً".. أول طائرة ركاب كهربائية في امريكا

تستخدم الطائرات تقنية الإقلاع والهبوط العمودي والطيران الأفقي، مما يجعلها لا تحتاج لمهبط. وتبلغ حمولة الطائرة الجديدة 1400 رطل، ومدة رحلتها حوالي 100 ميل، ومن المقرر أن تدخل الشركة في مرحلة التصنيع الكامل للطائرات بحلول عام 2026، والبدء بنقل الركاب بحلول عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
وبحسب الشركة، تتمتع هذه الطائرة الكهربائية بعدة مزايا مقارنة بالطائرات التقليدية، أبرزها استخدام تقنيتي الإقلاع والهبوط العمودي، مما يجعلها لا تحتاج إلى مهبط طويل. ومن مميزاتها أيضًا أنها تستهلك الوقود الكهربائي بدلاً من الوقود الأحفوري، مما يجعلها أقل تلوثًا للبيئة. وتعد تكاليف تشغيلها وصيانتها أقل من الطائرات التقليدية، حيث لا تستهلك وقودًا.
-
أخبار متعلقة
-
في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق
-
بعد زواج استمر17 عاما..خلع بسبب آلة قهوة في مصر
-
6 ساعات من الرعب داخل بئر في مصر.. شاب يواجه الموت لإنقاذ حياة كلب ضال (صور)
-
"زلزال السماء".. ظاهرة غامضة تحير العلماء
-
حل مشكلة شائعة لدى ربات البيوت.. لملابس بلا تجاعيد في الغسالة أضيفي هذا المكون!
-
حقيقة وفاة جورج قرداحي بأحداث لبنان
-
تأثير جائحة "كورونا" بلغ القمر!
-
فيديو مروع.. شرطي أمريكي يطلق النار على قاضي في مكتبه