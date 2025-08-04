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أمريكا .. إعادة توجيه اتهام بالقتل لأم طفلين مفقودين منذ 11 عاما

أمريكا .. إعادة توجيه اتهام بالقتل لأم طفلين مفقودين منذ 11 عاما
أمريكا .. إعادة توجيه اتهام بالقتل لأم طفلين مفقودين منذ 11 عاما
 
الإثنين، 04-08-2025 09:18 م
الوكيل الإخباري-   أعادت السلطات الأمريكية اعتقال وتوجيه الاتهام لامرأة ذات تاريخ طويل مع المرض العقلي الحاد، بقتل اثنين من أطفالها اختفيا عام 2014 وهما صغيران ولم يُعثر عليهما قط في ولاية ماريلاند.اضافة اعلان


ويمثل الاتهام الجديد تطورا جديدا في قضية بدأت باختفاء الطفلين واكتشافات تقرير عن الحالة العقلية لأمهما، التي أدت إلى إدخالها لفترة طويلة إلى المشافي النفسية الحكومية بعد أن وُصفت مرارا بأنها غير مؤهلة للمثول للمحاكمة.

وخرجت كاثرين هوجل 38 عاما من المستشفى في شهر يوليو الماضي.

وبعد خروجها، أعادت هيئة محلفين كبرى اتهامها بجريمتي قتل من الدرجة الأولى وفقا لمكتب المدعي العام لمقاطعة مونتجومري.

وقبض عليها يوم الجمعة الماضية.

وأُرسلت رسالة بريد إلكتروني طلبا للتعليق إلى محامية هوجل صباح اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تمثل هوجل أمام المحكمة بعد ظهر اليوم الاثنين لجلسة مراجعة لإطلاق سراحها بكفالة، ومن غير الواضح بعد سبب إخراجها من المستشفى وما إذا كانت تتلقى علاجا نفسيا بشكل مختلف منذ ذلك الحين.

روسيا اليوم
 
 
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