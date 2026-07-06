أمريكا.. إعصار فائق يجتاح جزيرة روتا ويهدد الحياة

الوكيل الإخباري- ضرب الإعصار الفائق بافي جزيرة روتا الأميركية في المحيط الهادئ، متسبباً في دمار واسع، ودفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات من وضع يهدد الحياة في جزر ماريانا الشمالية وغوام، مع استمرار تحركه غرباً باتجاه الفلبين.

اضافة اعلان



وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الجدار الغربي لعين الإعصار مرّ فوق روتا، وسط رياح تجاوزت 150 ميلاً في الساعة، ما تسبب بأضرار كارثية وانقطاع واسع للخدمات، فيما أُبلغ عن أضرار كبيرة وتعطل في الاتصالات.