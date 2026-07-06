الإثنين 2026-07-06 12:50 م

أمريكا.. إعصار فائق يجتاح جزيرة روتا ويهدد الحياة

سشيث
جزيرة روتا
 
الإثنين، 06-07-2026 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   ضرب الإعصار الفائق بافي جزيرة روتا الأميركية في المحيط الهادئ، متسبباً في دمار واسع، ودفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات من وضع يهدد الحياة في جزر ماريانا الشمالية وغوام، مع استمرار تحركه غرباً باتجاه الفلبين.

اضافة اعلان


وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الجدار الغربي لعين الإعصار مرّ فوق روتا، وسط رياح تجاوزت 150 ميلاً في الساعة، ما تسبب بأضرار كارثية وانقطاع واسع للخدمات، فيما أُبلغ عن أضرار كبيرة وتعطل في الاتصالات.


ويُصنَّف بافي كإعصار فائق مع رياح مستدامة وصلت إلى 180 ميلاً في الساعة، وسط تحذيرات من استمرار تأثيراته على الجزر المجاورة واحتمال امتداده نحو الفلبين ثم تايوان خلال الأيام المقبلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية التربية تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول

البطيخ

طب وصحة طبيبة تحذر: هذه الفئات ممنوعة من تناول البطيخ الأحمر

زين تُعيد إطلاق (Happy Box) عبر تطبيقها بنسخة جديدة بأجواء الحماس والتشجيع

أخبار الشركات زين تُعيد إطلاق (Happy Box) عبر تطبيقها بنسخة جديدة بأجواء الحماس والتشجيع

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية %23.6 ارتفاع حركة الشحن البري خلال الربع الأول من العام

سريلانكا

عربي ودولي 19 قتيلا على الأقل خلال أعمال شغب في سجن بسريلانكا

غزة

فلسطين 73.098 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من القدرة على مواكبته

مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية

فلسطين مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية قرب جبع شمال شرق القدس



 
 






الأكثر مشاهدة

 