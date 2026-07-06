أمريكا.. إعصار فائق يجتاح جزيرة روتا ويهدد الحياة

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الجدار الغربي لعين الإعصار مرّ فوق روتا، وسط رياح تجاوزت 150 ميلاً في الساعة، ما تسبب بأضرار كارثية وانقطاع واسع للخدمات، فيما أُبلغ عن أضرار كبيرة وتعطل في الاتصالات.
ويُصنَّف بافي كإعصار فائق مع رياح مستدامة وصلت إلى 180 ميلاً في الساعة، وسط تحذيرات من استمرار تأثيراته على الجزر المجاورة واحتمال امتداده نحو الفلبين ثم تايوان خلال الأيام المقبلة.
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