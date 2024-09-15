أمريكية تقتل زوجها وتطعمه للتماسيح.. تفاصيل مثيرة

الوكيل الإخباري- ادعت سيدة أمريكية أن التماسيح أكلت زوجها خلال رحلة صيد مثيرة في ذكرى زواجهما السادسة.

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وأبلغت دينيس، زوجة مايك ويليامز، اللذان يقيمان في تالاهاسي بولاية فلوريدا، عن اختفائه بعد عدم عودته إلى المنزل، مما أدى إلى عملية بحث ضخمة في عام 2000.

وتم اكتشاف شاحنة مايك متوقفة بالقرب من بحيرة سيمينول، وعثر صديقه المقرب براين وينشستر على قاربه وبندقيته داخله، لكن لم يكن هناك أي أثر لمايك.



على إثر ذلك، قام فريق البحث بتمشيط المياه العكرة بعناية بحثاً عن جثته، مع توخي الحذر بسبب وجود تماسيح في المنطقة. لكن بعد 44 يوماً، تم التخلي عن البحث.



وتم تسجيل مايك رسمياً على أنه «مفقود»، وتكهن البعض بأن قاربه ربما انقلب، وفي ظل عدم العثور على أي جثة، اعتقد البعض أن التماسيح ابتلعته.



وبعد فترة، قدمت دينيس طلباً للحصول على بوليصة تأمين بقيمة 1.75 مليون دولار، ساعدها براين في إعدادها قبل أشهر من الرحلة، لضمان أمان العائلة مالياً في حالة حدوث أي شيء لهم.



لكن في ظل غياب الجثة، رفضت شركات التأمين دفع تعويضات. وبعد 6 أشهر من اختفاء مايك، اكتشف صياد محلي سترة الصيد التي كان يرتديها الزوج في بحيرة سيمينول، ثم عثر على سترة الصيد الخاصة به ورخصة الصيد ومصباحه، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار».



من جهتها، لم تصدق والدة مايك أن التماسيح أكلته أو أنه قُتل، كما أخبرها خبراء الحياة البرية أن التماسيح لا تتغذى في أشهر الشتاء الباردة. ورغم ذلك أعلن القاضي أنه توفي نتيجة حادثة صيد، وحصلت زوجته دينيس على تعويض التأمين.



حاولت الأم إبقاء اختفاء مايك في دائرة الضوء، فقامت بصنع ملصقات وعلقتها في الشارع، وكتبت إلى الحاكم كل يوم تقريباً لمدة عقد من الزمان. وفي غضون ذلك، طلق صديق مايك المقرب براين زوجته وفي عام 2005 تزوج دينيس، وفي عام 2012، انفصلت دينيس عن براين، وفي مفاجأة صادمة بعد 4 سنوات، أي في عام 2016، ركبت دينيس سيارة دون أن تدرك أن براين كان يختبئ في الخلف وبحوزته مسدس.