 
الجمعة 2024-11-01 12:19 م
 

أم تنتحر مع طفليها بالقفز في شلالات نياغرا المميتة

شلالات نياغرا
شلالات نياغرا
الجمعة، 01-11-2024 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   أقدمت امرأة أمريكية ثلاثينية على الانتحار مع أطفالها، بالقفز في شلالات نياغرا، قبل أيام، في حادثة مروعة.اضافة اعلان


ووفقا لموقع "ميترو"، قامت شيانتي مينز البالغة من العمر 33 عاما، باصطحاب أطفالها، رومان ( 9 أعوام) ومكة (5 أشهر) نحو شلالات نياغرا من الجهة الأمريكية، وقامت بالقفز معهم نحو الموت.

وتعتبر شلالات نياغرا التي تغطي جانبا أميركيا وكنديا على الحدود بين الدولتين، أكبر الشلالات في أمريكا الشمالية، وتصب في أنهار نياغرا شديد السرعة والخطورة.

وأكدت السلطات الأميركية أن الحادثة هي انتحار، ولكن لم يتم العثور على الجثث حتى الآن.

سكاي نيوز
 
gnews

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