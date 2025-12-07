أول خريطة ثلاثية الأبعاد تغطي جميع مباني العالم

وأوضح رئيس المشروع أن الخريطة ستُحدث نقلة في مجالات تخطيط المدن، وبناء الطرق، وتطوير البنى التحتية، كما ستساعد في تعزيز إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية بفضل ما توفره من معلومات هندسية قابلة للاعتماد.
وأشار إلى أن الأداة الجديدة ستدعم كذلك جهود مكافحة تغيّر المناخ من خلال احتساب الانبعاثات المرتبطة بالمباني، وتخطيط المساحات الخضراء، وتعزيز سياسات الاستدامة.
ويُقدّم الأطلس بيانات تفصيلية عن أحجام المباني ومعدلات البناء للفرد، وهو ما يُعد مؤشراً مهماً على مستوى التنمية الاقتصادية في كل دولة.
