أول لقمة لطفلك: وصفات مغذية وآمنة من الشهر السادس

وصفات طعام مغذية للرضع من الشهر السادس:
🔸 شوربة الخضار
تعتبر شوربة الخضار (الجزر، الكوسة، البطاطس) خيارًا مثاليًا لبدء إدخال الطعام، تُطهى على البخار أو في ماء خفيف دون ملح، ثم تُهرس وتقدَّم دافئة.
🔸 الجزر والتفاح المهروس
مزيج لذيذ من الفواكه والخضار المسلوقة، يمكن إضافة القليل من الدجاج المسلوق والزبادي مع بداية الشهر السابع.
🔸 كبدة الفراخ مع الأرز
وجبة غنية بالحديد والفيتامينات، تُهرس الكبدة مع الأرز أو لسان العصفور والخضروات.
🔸 الأرز المهروس بالحليب
خفيف على معدة الطفل، مثالي في حالات الإسهال. يُطهى الأرز ويُخلط مع حليب الأم أو الحليب الصناعي.
🔸 البيض بالخضروات والجبن
وصفة مغذية تحتوي على البروتين والدهون الصحية والكالسيوم، يُهرس صفار البيض مع بطاطس وجبن مثلثات.
🔸 البروكلي والمعكرونة
غني بالألياف والفيتامينات، مناسب للطفل مع نهاية عامه الأول. يمكن إضافة جبن مبشور عند التقديم.
🔸 الأفوكادو المهروس
غني بالدهون الصحية والمعادن، يُقدم كما هو أو يُمزج مع الحليب أو قطع لحم صغيرة.
🔶 نصيحة مهمة:
احرصي على تقديم الطعام دون ملح أو سكر في هذه المرحلة، ودعي طفلك يكتشف المذاق الطبيعي للأطعمة. هذا يعزز صحته ويساعده في بناء علاقة جيدة مع الطعام منذ الصغر.
-
أخبار متعلقة
-
لقطة عفوية للرئيس السوري ووزير الخارجية تثير موجة تفاعلات - صورة
-
تصرف محرج من ترامب تجاه زوجة روبرت كينيدي جونيور يثير الجدل - فيديو
-
كان لديه 3 خيارات للإعدام.. هذا ما حصل مع رجل أميركي
-
أشياء لا يجب غسلها معا لتجنب مشاكل الغسيل
-
أشياء يجب عدم وضعها في صناديق التخزين البلاستيكية
-
تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك
-
عذّب ابنتيه حتى الموت .. تفاصيل جريمة مروعة في مصر
-
ظهور مفاجئ للذئب الرهيب بعد آلاف السنين