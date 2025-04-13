أول لقمة لطفلك: وصفات مغذية وآمنة من الشهر السادس

الوكيل الإخباري- مع بلوغ الطفل شهره السادس، تبدأ مرحلة جديدة ومشوقة من تغذيته، حيث يمكن إدخال الأطعمة الصلبة تدريجيًا إلى جانب الرضاعة الطبيعية أو الصناعية. وتعد هذه الفترة فرصة ذهبية لتعويد الطفل على مذاقات جديدة وغذاء متنوع، شرط اتباع وصفات مناسبة وآمنة.

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وصفات طعام مغذية للرضع من الشهر السادس:

🔸 شوربة الخضار

تعتبر شوربة الخضار (الجزر، الكوسة، البطاطس) خيارًا مثاليًا لبدء إدخال الطعام، تُطهى على البخار أو في ماء خفيف دون ملح، ثم تُهرس وتقدَّم دافئة.

🔸 الجزر والتفاح المهروس

مزيج لذيذ من الفواكه والخضار المسلوقة، يمكن إضافة القليل من الدجاج المسلوق والزبادي مع بداية الشهر السابع.

🔸 كبدة الفراخ مع الأرز

وجبة غنية بالحديد والفيتامينات، تُهرس الكبدة مع الأرز أو لسان العصفور والخضروات.

🔸 الأرز المهروس بالحليب

خفيف على معدة الطفل، مثالي في حالات الإسهال. يُطهى الأرز ويُخلط مع حليب الأم أو الحليب الصناعي.

🔸 البيض بالخضروات والجبن

وصفة مغذية تحتوي على البروتين والدهون الصحية والكالسيوم، يُهرس صفار البيض مع بطاطس وجبن مثلثات.

🔸 البروكلي والمعكرونة

غني بالألياف والفيتامينات، مناسب للطفل مع نهاية عامه الأول. يمكن إضافة جبن مبشور عند التقديم.

🔸 الأفوكادو المهروس

غني بالدهون الصحية والمعادن، يُقدم كما هو أو يُمزج مع الحليب أو قطع لحم صغيرة.



🔶 نصيحة مهمة:

احرصي على تقديم الطعام دون ملح أو سكر في هذه المرحلة، ودعي طفلك يكتشف المذاق الطبيعي للأطعمة. هذا يعزز صحته ويساعده في بناء علاقة جيدة مع الطعام منذ الصغر.

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