 
الثلاثاء 2024-11-26 11:42 ص
 

إحصائية صادمة .. جرائم العنف الأسري حول العالم تحصد امرأة كل 10 دقائق

تنامي جرائم العنف الأسري ضد النساء حول العالم .. أرشيفية
تنامي جرائم العنف الأسري ضد النساء حول العالم .. أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 10:42 ص
الوكيل الإخباري-  قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي افراد عائلاتهن، وفقا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء "التي كان يمكن تفاديها" هذا المستوى "ينذر بالخطر".اضافة اعلان


ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا "لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ".

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.

وفي قارتي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أسواق ومال تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تحسّبا لرسوم ترامب

نعيم موسى حنيفات رحمه الله

نعـي فـاضل شقيق وزير الزراعة خالد الحنيفات في ذمة الله

تنامي جرائم العنف الأسري ضد النساء حول العالم .. أرشيفية

منوعات إحصائية صادمة .. جرائم العنف الأسري حول العالم تحصد امرأة كل 10 دقائق

تعبيرية

خاص بالوكيل الزعبي: نظام يراقب الدعاية الطبية على وسائل التواصل في أدراج وزارة الصحة منذ عام

ا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خسائر فادحة

تعبيرية

عربي ودولي القضاء الأميركي يردّ دعوى التآمر ضد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

تعبيرية

اقتصاد محلي فرصة للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب محلياً تشهد انخفاضاً ملحوظاً

تعبيرية

خاص بالوكيل التعليم العالي: صرف مستحقات طلبة الوسط والشمال نهاية الشهر الحالي



 




الأكثر مشاهدة